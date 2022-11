Sadio Mané sufrió una lesión en el peroné y es duda para el Mundial

Senegal pierde a su principal figura para Qatar 2022.

El delantero senegalés Sadio Mané, figura del Bayern Múnich alemán, sufrió una lesión en el peroné de la pierna derecha y corre riesgo de perderse el Mundial de Qatar.El club alemán publicó este miércoles un parte médico que, en principio, contrarresta la versión del diario francés L'Equipe que descartaba la presencia de Mane en la Copa del Mundo."Sadio Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné derecho. Es baja para el partido contra el Schalke. En los próximos días se llevarán a cabo más pruebas, y el FC Bayern se mantiene en contacto con el equipo médico de la Federación Senegalesa de Fútbol", se limitó a informar Bayern Múnich en sus canales oficiales sin mencionar plazos ni la participación del futbolista en la Copa del Mundo.Mané sufrió la lesión en el partido que su equipo le ganó a Werder Bremen por la Bundesliga, según publicó este miércoles un medio francés.A los 18 minutos de juego del cotejo que el Bayern ganó por 6 a 1, el exgoleador del Liverpool inglés, de 30 años, pidió el cambio tras sufrir unas molestias en la pierna derecha y se dirigió al vestuario con la preocupación en el rostro.En la jugada en la que se produjo la lesión, Mané, reciente Balón de Plata de la FIFA, detrás del francés Karim Benzema, presionó al defensor alemán Amos Pieper y luego sintió una molestia.Según la información del diario L'Equipe, el jugador se había sometido en las últimas horas a estudios médicos y el alcance de la lesión era más grave de lo esperado y lo dejaba afuera del Mundial.El parte médico del club alemán no descarta la presencia de Mané, ex Liverpool, en la Copa del Mundo y solo confirmó que no jugará el sábado contra Schalke en la última fecha antes del receso mundialista.Senegal integrará el Grupo A en la Copa del Mundo y debutará el 21 de noviembre ante Países Bajos, luego jugará el 25 ante Qatar y el 29 lo hará ante Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.