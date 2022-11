Tolosa Paz recibió a Unidad Piquetera: organizaciones sociales ratificaron la movilización

Tolosa Paz recibió a Unidad Piquetera VER VIDEO

Foto: Pepe Mateos

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recibió este miércoles a los dirigentes de Unidad Piquetera (UP) para analizar los reclamos de esa organización, que pese a la promesa oficial de seguir trabajando "en la entrega y ampliación de la oferta de alimentos" y la "inclusión de sectores de la economía popular al empleo registrado""Durante la reunión delimitamos los puntos más importantes, discutimos los alcances y temas de reglamentación tanto del Decreto 728 como del Decreto 551 de "Puente al Empleo" -el cual viene muy bien en la industria textil y del calzado- porqueen una rueda de prensa en su cartera.Respecto a la posibilidad de acampe de las organizaciones sociales anunciada para el jueves, la ministra consideró que "acampar está lejos de lo que quiero para esas familias", mientras uno de los referentes de la UP, Eduardo Belliboni, dijo que aún no hay decisión sobre ese tema.Sobre uno de los reclamos del sector vinculado a la demora en la entrega y calidad de los alimentos, ya que incluye a sectores de la agricultura familiar"."Tenemos que regularizar la situación de falta de oferta de productos esenciales, es parte de lo que estamos haciendo, generando acuerdos con vastos sectores de la agricultura familiar para trabajar muy fuerte con la calidad nutricional", amplió.Además, recordó que "cuando hubo discontinuidades en la entrega siempre hubo luego una compensación" y que actualmenteEn tanto, Belliboni, titular del Polo Obrero, dijo a la prensa tras la reunión quecon otras organizaciones que integran la Unidad Piquetera".Sobre el encuentro expresó que "nos llevamos una enorme incertidumbre porque nos hacen promesas que ya nos han hecho y que tienen que cumplir, con cosas tan elementales como es la comida y las herramientas, pero que no vemos que aparezcan".Las agrupaciones de la UP anunciaron una, en las avenidas Belgrano y 9 de Julio, en el centro porteño, en reclamo de la "apertura universal de los programas para todos los que lo necesitan" y el otorgamiento de cupos para "trabajo genuino en la obra pública"."Resaltamos la clara vocación al diálogo de la ministra (Victoria Tolosa Paz) como lo anunció desde que asumió el 13 de octubre. La ministra viene dialogando con referentes de todas las organizaciones sociales así como con gobernadores e intendentes en el marco de las políticas que lleva adelante. En ese contexto, se da la reunión teniendo en cuenta que siempre hubo diálogo entre la Unidad Piquetera y funcionarios del Ministerio", consignaron a Télam fuentes oficiales.La convocatoria a la jornada de protesta del jueves quedó plasmada en un comunicado del Polo Obrero (PO), MTR Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento 29 de Mayo, la Agrupación Armando Conciencia, el MTR 12 de Abril, Organización 17 de Noviembre, Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive y el Bloque Piquetero Nacional.También se suman a lo que llamaron unel MTL Rebelde, el Frente de la Resistencia, la Coordinadora por el Cambio Social, fracciones del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), y FAR Marabunta, entre otras.Tolosa Paz mantuvo el martes una reunión con intendentes de las Primera y Tercera secciones electorales bonaerenses, quienes les manifestaron el apoyo absoluto al decreto presidencial N°728 que pretende el límite a las altas en los planes sociales, indicaron fuentes de Desarrollo Social.Del encuentro en la sede ministerial participaron los jefes comunales Mariano Cascallares (Almirante Brown); Fernando Espinoza (La Matanza); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Federico Achaval (Pilar); y Karina Menéndez (Merlo); con quienes también acordó impulsar la construcción de polos productivos y la presentación de proyectos estratégicos en el marco del programa Banco de Herramientas para las unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo en los distritos.Tolosa Paz había explicado que el decreto presidencial, junto con el programa "Puente al Empleo", son las herramientas que acompañarán el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo."Necesitamos darle especialmente a la juventud las herramientas y las máquinas para que ese saber y experiencia se vuelquen en el sistema productivo", recalcó.Además, los intendentes y la ministra acordaron la continuidad y fortalecimiento de las políticas alimentarias de la cartera, para garantizar un fin de año con cobertura de alimentos y la entrega de módulos navideños para la población vulnerable de los municipios.