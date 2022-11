El oficialismo volverá a reclamar su lugar en el Consejo de la Magistratura

Doñate confirma que será nuevamente propuesto como representante del FdT ante Magistratura VER VIDEO

Tailhade: el fallo de la Corte "viola normas del ordenamiento jurídico argentino" El presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade (FDT), presentó una cuestión de privilegio contra los integrantes de la Corte Suprema y dijo que es "trucho" y "viola en varios sentidos normas del ordenamiento jurídico argentino" el fallo de ese tribunal que anula la designación de un senador oficialista en el Consejo de la Magistratura.



El legislador formuló estos conceptos en la sesión especial de la Cámara baja, donde afirmó que hay "una intromisión" de la Corte en el Senado al querer establecer como "tienen que funcionar los bloques" parlamentarios.



"La firma de (el presidente de la Corte Horacio) Rosatti no vale, es trucha, por eso hay que ir contra la misma Corte, para que se resuelva si efectivamente Rosatti ha intervenido de manera irregular. Me parece que deberíamos considerar que estamos frente a un Poder Judicial al margen de la ley", agregó.



Señaló que Rosatti "vuelve a intervenir en un tema que es propio, donde tienen un interés específico".



"Está interviniendo en una cuestión en la que tienen intereses quienes tienen que ser sus colegas en el Consejo de la Magistratura", dijo.



El diputado oficialista señaló que el fallo de la Corte "es una intromisión en la esfera privativa del Senado, porque se mete a explicarle a los senadores cómo tienen que funcionar los bloques. Todo eso dice el fallo, dándole a los senadores recomendaciones que nadie les pidió".



El legislador añadió que esa resolución "viola en varios sentidos normas del ordenamiento jurídico argentino" y la división de poderes, al querer "legislar, que es algo que le corresponde a los integrantes de este Congreso".







El Gobierno nacional rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación delcomo representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, mientras el interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) acusó al máximo tribunal de "avasallar" al Poder Legislativo con su decisión y anunció que volverá a reclamar la misma banca ante ese cuerpo.Ely determinó que esa banca corresponde al representante de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, fue analizado en la reunión de Gabinete en Casa de Gobierno, de la que participó el presidente Alberto Fernández.El jefe de Gabinete,-que condujo la mayor parte del encuentro de ministros, en el Salón Eva Perón- fue el encargado de trasmitir la posición el Ejecutivo frente a la decisión de los supremos."No estamos de acuerdo con este fallo", dijo Manzur en rueda de prensa desde Casa de Gobierno, tras la reunión de Gabinete que estuvo enfocada en temas de la gestión, pero en la que -dijo- se evaluó la resolución del máximo tribunal, sobre la que expuso el ministro de Justicia, Martin Soria."Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre -y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO", señaló la Corte el martes en un fallo firmado por su presidente, Horacio Rosatti; su vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda.Sobre este tema, el ministro de Seguridad,, quien participó junto a Manzur de la rueda de prensa, apuntó que "faltan pocos días para que se venza el mandato" de ese cargo en disputa que el máximo tribunal determinó que le corresponde a Juez.Para el funcionario, "pareciera ser una expresión en abstracto" por parte de la Corte que, de esta manera, "se mete en un tema de los legisladores", como es la facultad de designar los representantes parlamentarios ante el órgano constitucional que tiene la facultad de nombrar, sancionar y desplazar a los jueces.En tanto,y anunció que en los próximos días volverá a presentar sus propuestas para los asientos de Magistratura, insistirá en reclamar la misma banca ante ese cuerpo, para la cual designará otra vez al senador Doñate, como representante por la segunda minoría del oficialismo ante el Consejo.Así lo confirmó, quien, en declaraciones a la prensa desde el Senado, calificó de "inaceptable" la resolución que anuló su nombramiento.El senador rionegrino declaró que el fallo supone "un conflicto de poderes" entre la Corte y el Poder Legislativo, y evaluó que es "materialmente imposible que se instrumente la posibilidad de que Juez pueda asumir y cumplir funciones" ante el Consejo.Aseguró que el viernes termina la gestión actual del Consejo y que no habrá sesión de aquí a esa fecha en el organismo, que -dijo- "solamente sesionó dos veces" en los últimos meses."Lo que venía a darle dinamismo a la acción de Magistratura terminó siendo una 'plancha'. Hay una lista para cubrir juzgados, no sólo en Comodoro Py sino en el interior del país, y por la inacción del presidente del Consejo (Rosatti) no está funcionando", evaluó Doñate, para luego rematar: "Falta solamente que (los jueces de la Corte) tengan la llave del Poder Ejecutivo"."Aquí hay un claro conflicto de poderes, hay una crisis institucional que no tiene precedentes en nuestra reciente historia", indicó, y acusó a los jueces supremos de pretender "arrogarse la suma del poder público".Previamente, en rueda de prensa en la Cámara alta, la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana,, declaró que el FDT no desconocía el fallo de la Corte, pero aclaró que la semana próxima volvería a presentar el nombre de Doñate como consejero."Doñate no va a ir (a la Magistratura) en lo que resta de mandato hasta el 18 de noviembre próximo. Lo voy a volver a presentar la semana próxima porque es mi facultad, soy tercera minoría", sostuvo la titular de la bancada que forma parte del interbloque del FdT que conduce José Mayans.En una conferencia en el Salón de las Provincias, los principales referentes del FdT en el Senado advirtieron sobre "los peligros" de un "avasallamiento" del Poder Judicial sobre las potestades del Congreso y llamaron a "tener cuidado" ante "hechos que ponen en riesgo la democracia", en relación al fallo que anuló el desdoblamiento del bloque de senadores oficialista.La vicepresidenta del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, tildó de "insólito e inaplicable" el fallo, aseguró que "no tiene efecto práctico" y alertó que la decisión de los supremos pone "en juego la República".reiteró que la medida de la Corte "es claramente una respuesta al resultado de la elección de abogados del 18 de octubre", donde Rosatti "entendía que se iba a quedar con 3 de las 4 bancas y se quedaron con dos"."Este fallo es una respuesta de manipulación. Rosatti es juez y parte ya que se notifica a él mismo. Parece más una nota de Clarín por el vocabulario", indicó y adelantó que el FdT va a "apelar, a dar una respuesta política" y va a "proponer lo que le corresponde".En la conferencia de la que participaron 16 legisladores del oficialismo,(FdT-Catamarca) calificó la resolución de la Corte como "un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Congreso de la Nación".Es "un fallo político" que "merece respuesta política", apuntó Di Tullio, y consideró que "es un capítulo más de esta intención del presidente de la Corte, el autovotado presidente de la Corte, que derogó una ley de 2006 con el solo fin de presidir" el Consejo de la Magistratura."Están construyendo una democracia de bajísima intensidad. La intromisión es a todo el Poder Legislativo, por lo que deberían expedirse todos los bloques", evaluó.En su fallo la Corte también cuestiona la decisión del oficialismo en el Senado de desdoblar el bloque del FdT hace meses y conformar un interbloque para permitir el nombramiento de Doñate."Este fallo ofende, es una intromisión. Tengo miles de pedidos de juicio político a esta Corte", afirmó Di Tullio ante una pregunta periodística sobre eventuales próximas medidas a adoptar ante el fallo.al considerar que busca apropiarse de "espacios de poder" e ironizó: "Un día nos vamos a despertar y Rosatti se va a haber designado presidente de la República".La resolución del martes de los jueces supremos fue celebrada en el opositor Juntos por el Cambio: el senador Juez consideró "imposible no cumplir" el fallo que avaló su designación como representante de la Cámara alta ante la Magistratura.En diálogo con radio La Red, Juez entendió que la resolución "puso en evidencia la irregularidad de una maniobra, por la cual el oficialismo se dividió en dos para obtener más bancas", y agregó: "Habían cometido una estafa, un ardid, para quedarse con un lugar que no les correspondía".Para el senador, en cambio, con su "grave" decisión, la Corte evidencia "un nuevo avance" sobre los demás poderes del Estado."Es una situación grave, es un golpe institucional. Lo de la Corte es un nuevo avance del triunvirato judicial sobre los demás poderes del Estado", advirtió Recalde en declaraciones a AM750.