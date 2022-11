Italia registró un fuerte terremoto frente a la costa adriática

Costas de la región italiana de Las Marcas.

Un terremoto de 5.7 grados se registró esta mañana en el mar Adriático frente a las costas de la región italiana de Las Marcas, sin provocar víctimas ni daños.y por el momento no se registran situaciones de grandes preocupaciones tras las primeras verificaciones", aseguró a Télam elY sobre el terremoto registrado "a una profundidad de 7 kilómetros", Curcio agregó:durante la mañana, ya que se trató de un evento importante, pero por el momento no hay puntos concretos de criticidad".El terremoto se sintió con fuerza a las 7.07 locales (3.07 de Argentina) en la costa este de Italia y que llegó incluso a advertirse en la capital Roma, aunque "no activó pedidos de ayuda" en ningún punto del país, agregó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.El presidente del Instituto Nacional de Física y Vulcanología, Carlo Doglioni, precisó en diálogo con la cadena Rai que, en el Mar Adriático, sin generar situaciones críticas".