Vergüenza, miedo, carencia económica: las barreras de las argentinas para salir de la violencia

Álvarez: "El Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad siguen siendo los lugares más críticos que deben transitar las mujeres".

De las 617 encuestadas de todo el país "el 80% transitó, al menos, una situación de violencia por motivos de género. Foto Candelaria Lagos.

Los obstáculos para salir de la violencia

Argentina es el país con mayor nivel de conocimiento respecto del significado y las implicancias de la violencia de género.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

atravesó situaciones de, pero, y son el miedo, la vergüenza, la falta de apoyo económico, el desconocimiento, la falta de respuestas a sus pedidos y el tener personas a su cuidado las barreras que más mencionan para no solicitar contención, reveló una investigación que se presentó este martes y queque atraviesan estas situaciones.Los datos surgen de una encuesta regional que incorporó las experiencias, percepciones y vivencias desobre violencia de género de, por iniciativa deEl trabajo se basó en identificaren lo que se denominaque "empieza con la decisión y determinación de las mujeres de apropiarse de sus vidas y la de sus hijos", según la definición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).Siguiendo la Ruta es posible conocer "los, las dificultades encontradas para llevar adelante tal decisión, sus percepciones sobre las respuestas institucionales, y las representaciones sociales y significados sobre la violencia intrafamiliar que existen entre el personal de las instituciones que deben ofrecer respuestas a este serio problema de salud pública".La Ruta Crítica en Argentina develó que de las, pero luego se hace un embudo cuando se les consultó sobre pedidos de ayuda, porque sólo el 11% la solicitó", dijo a Télam,, directora ejecutiva de Fundación Avon.Las barreras identificadas por las argentinas en el camino de búsqueda de salidas a la violencia fueron varios.Más de la mitad habló delque tendría para ellas el hablar de su situación.Y la segunda barrera fue, sentimiento reconocido por"La vergüenza es una barrera subjetiva, pero también cultural, por eso uno de los objetivos de este trabajo es conocer los obstáculos para generar información y acciones para que las mujeres conozcan sus opciones y se las acompañe", señaló Álvarez.Entre los testimonios -que preservan las identidades- que se incorporan en el informe, una argentina compartió: "Pero me pasaba eso, tenía mi red de contención, pero al saber que estaba mal estar con una persona así no contaba, ahí te sentís sola".Otra valla en la Ruta Crítica de las argentinas fue la económica, ya queLuego, un tercio contó que no sabía dónde recurrir y"Cuando fui a denunciar pensaba que ellos iban a venir e iban a tomar cartas en el asunto y le iban a decir a él que se retire de mi casa y que me deje tranquila...y no fue así", es el relato de una las entrevistadas.Otro obstáculo no menor en la Ruta es que una de cada tres recibió amenazas cuando intentó salir de la situación de maltrato.En momentos donde el tema de cuidados de familiares está en agenda pública, trabajo en su mayoría no remunerado que está a cargo mayoritariamente de mujeres, el informe aportó queadicional para buscar protección."Estos datos aglutinan las vivencias de las mujeres en situación de violencia por motivos de género. Tenemos que hablar de lo que nos pasa, hacer foco. Porque ¿cuántas trataron de salir y no pudieron?", analizó la directiva.El informe encontró que: "El Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad siguen siendo los lugares más críticos de la Ruta que deben transitar las mujeres", detalló Álvarez.Una entrevistada argentina contó que ", tener que estar hablando de tus problemas delante de otras personas, contar, porque te preguntaban así, delante de todo el mundo a qué ibas".En el contexto regional del trabajo, Argentina es el país con mayor nivel de conocimiento respecto del significado y las implicancias de la violencia de género, y junto a México, son los países donde se le atribuye mayor gravedad."En términos geográficos, podemos afirmar que la violencia de género es un fenómeno pancultural ya que, indistintamente del país, más del 80% de las mujeres encuestadas han atravesado alguna situación de este tipo: el piso se encuentra en Argentina con el 80% y llega al 90% entre las mujeres mexicanas. Es en Colombia donde se presenta una mayor distancia entre quienes identifican las implicancias de la violencia de género (32%), y quienes la transitaron (83%)". se resumió en el documento.Álvarez explicó que la idea de este trabajo es que "aporte para generar conversaciones con actores claves, pensar los roles de cada persona en este Ruta Crítica, cómo los asumimos, cómo nos interrelacionamos para acompañar a las mujeres".