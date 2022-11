Los trabajadores de salud y residentes denuncian reuniones del gobierno porteño "a sus espaldas"

Nueva jornada de paro y movilización de trabajadores de salud y residentes de CABA VER VIDEO

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Trabajadores de la salud nucleados en la Asamblea de la Salud, Residentes y Concurrentes realizaron un nuevo paro de actividades y "sentada de protesta" frente a la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad para reclamar aumento de salarios y "pedir que las concurrencias sean pagas y con ART".En ese marco,, y confirmaron una nueva jornada de lucha para este jueves.Los, sede del Ministerio de Salud de la Ciudad, donde realizaron una "sentada de protesta", informaron a Télam voceros gremiales.Asimismo, otro grupo de residentes y concurrentes se dirigió hacia la sede de la Federación de Profesionales de la Salud ubicada en Avenida Callao 384, para mantener una reunión con el dirigente Andrés Añon, de la Asociación de Psicólogos del GCABA., se unieron a los residentes y concurrentes emplazados en Bolívar 1 donde se desarrollaba la "sentada de protesta" para definir cómo continuar con el conflicto.Los residentes y concurrentes habían mantenido este martes un encuentro con la Asociación de Médicos Municipales en la que les indicaron que era posible que este miércoles se reunieran con el Gobierno porteño para discutir una solución."Ayer Médicos Municipales y el gobierno dijeron que no están dispuestos a negociar las concurrencias. El salario de las residencias es fundamental, pero es fundamental que los concurrentes no están cobrando un peso, son profesionales de la Salud trabajando gratis y sin ART", indicó a esta agencia la jefa de residentes del Hospital Santojanni, Belén Díaz.Al finalizar la jornada de lucha de este miércoles, lEn ese sentido, Goya denunció que desde AMM les dijeron que “si hay una reunión va a ser sin los residentes porque no están agremiados".Por esta razón concentrarán nuevamente mañana jueves a las 9 en el Obelisco y, al igual que hoy, movilizarán hacia avenida de Mayo y Bolívar, sede del Ministerio de Salud de la Ciudad, donde mantendrán la "sentada de protesta".“AMM nunca nos dio apoyo y cerró las paritarias a nuestras espaldas. Todo el tiempo se negó a convocar un paro hasta que se hizo insostenible”, sostuvo Goya y agregó que los residentes que vienen encabezando el reclamo “no queremos dejar la resolución del conflicto en manos de AMM y pensamos que el Gobierno porteño debería atendernos, pero ni ellos ni AMM quieren que participemos de las reuniones”.Asimismo la residente afirmó que existen entre los miembros de la Asamblea la sospecha de que el Gobierno porteño y la AMM están manteniendo reuniones “por su cuenta” y expresó el “total rechazo” a esta situación ya que “somos nosotros los que venimos impulsando esta lucha y deberíamos estar sentados ahí discutiendo nuestro salario”.En las jornadas de lucha se mantienen las consignas de un "urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos" y la "incorporación inmediata" de nuevos profesionales de la salud para los hospitales porteños."Si se cierra algo hoy veremos la propuesta, las medidas continúan hasta que podamos ver bien como es la propuesta", sostuvo la residente.El personal de enfermería -nucleados en ATE y ALE- no participó de la acción de este miércoles pero sí del reclamo.En tanto,"Muchos colegas recién recibidos no quieren iniciar su formación en el sistema de residencias y concurrencias hospitalarias", dice la nota, según indicó la agencia católica AICA.También se explicó que "después de una pandemia tan dura, muchos médicos a lo largo del país sienten un gran cansancio y agobio, y cuestionan que su trabajo no es remunerado acorde a su formación y esfuerzo, que deben realizar largas jornadas de trabajo y guardias, corriendo de un centro de salud a otro, y que el mismo no es reconocido por las instituciones públicas y privadas a las que pertenecen".La asamblea de residentes y concurrentes continuó con una campañaque ya lleva reunidas más de 80.000 adhesiones, en la que reclama "sueldo digno para la salud pública" al plantear que, "con un sueldo de $121.000 equivalente a $340 la hora, no se llega a fin de mes".