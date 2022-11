El rompehielos Irízar finalizó sus entrenamientos y pruebas para la Campaña Antártica

Foto: Osvaldo Fantón.

La tripulación del rompehielos ARA Almirante Irízar (RHAI) terminó sus entrenamientos y pruebas de máquinas en el Mar Argentino, frente a la costa de Mar del Plata, como parte de los preparativos para la Campaña Antártica de Verano 2022/2023., dijo a Télam el comandante del ARA Almirante IrízarLuego de cinco días de entrenamientos, pruebas de máquinas y evaluación de sistemas en el Mar Argentino, a pocas millas de Mar del Plata,"Nosotros probamos absolutamente todos los sistemas. Los del puente de comando, los radares de navegación y los de control de aeronaves", detalló el comandante.En ese sentido,el adiestramiento que el personal tuvo durante todo el año en el Puerto de Buenos Aires."Es el broche de oro para que el buque esté preparado para el desafío que implica la campaña antártica", destacó.Uno de los objetivos del viaje es la colaboración logística al Plan Anual Antártico, sobre el que el comandante realizó una exposición con detalles de cómo es el aprovisionamiento de las siete bases argentinas en el continente blanco."En la Antártida invernan 250 hombres de las Fuerzas Armadas y científicos", explicó e hizo énfasis en los "cientos de miles de litros de combustible" y en las "miles de toneladas de víveres" con los que deben asistirlos.Como parte del"Tenemos un dicho dentro del rompehielos. No se puede amar lo que no se conoce. Y la actividad científica nos hace conocer lo que es la Antártida", resaltó el comandante.Por su lado, el jefe de Prensa de la Armada y capitán de fragata,"Por suerte todo fluyó como estaba planificado. Hay un trabajo muy intenso en el mantenimiento del buque, que permite que cuando hagamos la campaña todo siempre salga sin mayor inconvenientes", remarcó Gómez Nolasco.En relación a cuál es el siguiente paso antes de emprender el viaje al continente blanco, el jefe de prensa de la Armada indicó que hay un "Proceso licitatorio" para proveer al buque de "combustible, equipamiento y víveres" que llevarán a las bases argentinas en la Antártica."Apuntamos a que como muy tarde salgamos el 1 de diciembre", sostuvo Gómez Nolasco.Durante esta última jornada, además de una práctica de vuelo sobre un helicóptero Fennec AS 555 y un simulacro de incendio en el helipuerto del rompehielos, se realizó la tercera clase de "perspectiva de género en las Fuerzas Armadas" , dictada por miembros de la Dirección de Género del Ministerio de Defensa."En este momento tenemos más de 20 cursantes en el buque para capacitar", indicó a Télam la asesora y coordinadora en Formación y Capacitación en el área de Género del Ministerio de Defensa, Marina Martínez Acosta.En ese sentido, la coordinadora remarcó que fue el comandante quien "se contactó con la directora de Política de Género para solicitar una capacitación a los suboficiales", porque muchas veces los horarios de los cursos previstos en la Ley Micaela "no concuerdan" con los horarios que tienen algunos militares."Se decidió hacer un curso de capacitación especial en el cual se hacen tres encuentros de dos horas y se complementa con una plataforma virtual de la Universidad de la Defensa, donde venimos capacitando en el curso de la Ley Micaela", explicó Martínez, y añadió que la relación entre mujeres y hombres de la fuerza a bordo del buque "es muy amena".El rompehielos tiene previsto arribar este miércoles por la mañana al Apostadero Naval Buenos Aires, desde donde partirá al continente blanco en los primeros días de diciembre.