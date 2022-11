El Gobierno porteño sancionará al vicerrector del Mariano Acosta por la toma

Foto: Pablo Añeli (archivo).

EL LADO OSCURO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES OBLIGATORIAS EN CABA

Un especial de Télam

El vicerrector de la escuela Mariano Acosta, Julio Pasquarelli,, en septiembre pasado.La decisión se basa en que Pasquarelli "adoctrinó" a los oyentes de ese discurso con gestos "que contribuyeron a generar violencia" y que son "un claro ejemplo de lo que no tenemos que permitir más en la Argentina", según escribió la ministra María Soledad Acuña en su cuenta de Twitter.pasado en reclamo de mejores viandas, fallas edilicias en las escuelas y contra las prácticas profesionalizantes en empresas.Julio Pasquarelli, en un discurso que se viralizó en redes sociales, había realizado una defensa de los padres y de los estudiantes que estaban tomando el colegio al decir que si algunos de ellos iba a ser afectado "el equipo directivo del colegio iba a salir a luchar"En la escuela "educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio", escribió Acuña.La ministra añadió que no tolerará "el adoctrinamiento en nuestras escuelas" y que durante "la toma ilegal del Mariano Acosta, su vicerrector se paró frente a los alumnos a alentar la toma con micrófono en mano y una actitud prepotente que está muy lejos de la ejemplaridad que requiere su rol""Lejos de generar un espacio de convivencia y diálogo democrático, estos gestos contribuyen a generar violencia y son un claro ejemplo de lo que no tenemos que permitir más en la Argentina" destacó Acuña.El último antecedente de una sanción a docentes fue una supuesta agresión de dos maestros de una escuela primaria de Villa Soldati a un funcionario porteño por lo que fueron suspendidos 30 días.