Felipe González advirtió la necesidad de "generar acuerdos" y "redistribuir ingresos" en Argentina

Felipe González. Foto: archivo.

"Hay un momento geopolítico de cambios muy importantes en que Argentina tiene que redefinir su papel"

"Hay una crisis de partidos políticos, los bloques se antagonizan y se cree que el que más grita se impone, pero esos gritos no dejan escuchar lo que le pasa al ciudadano de pie. Hay que intentar utilizar las palabras no como puñales sino como mecanismo de comunicación con el otro"

El expresidente español Felipe González advirtió sobre la importancia de "reconstruir el espacio de convivencia democrático" impulsando una "redistribución del ingreso que no aumente la desigualdad" y remarcó el "gran potencial" que tiene Argentina para posicionarse en el nuevo mapa geopolítico mundial, durante su visita a Buenos Aires, convocado por el Grupo de los 6., aseveró González durante la conferencia de prensa que brindó esta tarde en el Alvear Palace Hotel en el barrio porteño de Recoleta.El exmandatario español llegó a Buenos Aires invitado por las principales organizaciones empresariales reunidas en el Grupo de los 6 (G6) para recordar la experiencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, de los que fue protagonista y que consolidaron la transición democrática en España.En ese marco, aseguró que en la búsqueda de acuerdosPara ello, recordó que "pactar no significa dejar de competir ni ponerse de acuerdo en todo", pero sí consensuar "normas de convivencia democráticas" y "acuerdos mínimos"."Hay una crisis de partidos políticos, los bloques se antagonizan y se cree que el que más grita se impone, pero esos gritos no dejan escuchar lo que le pasa al ciudadano de pie. Hay que intentar utilizar las palabras no como puñales sino como mecanismo de comunicación con el otro", advirtió el exsecretario general del Partido Socialista Obrero (PSOE).El expresidente español expuso por más de una hora y media frente a un auditorio integrado por referentes de primera línea del ámbito político -tanto del oficialismo como de la oposición- así como del sector empresarial y sindical.Por parte del oficialismo, se destacó la presencia del jefe de gabinete de Ministros, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el titular de la AFI, Agustín Rossi y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, entre otros.En tanto, entre los referentes del espacio opositor nucleados en Juntos por el Cambio (JxC) estuvieron presentes Mario Negri, Facundo Manes, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Martin Lousteau y Ernesto Sanz.Del sector empresarial, asistieron los presidentes de las entidades que conforman el G6 -impulsor de este encuentro- Carlos Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Javier Bolsico de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, y Eduardo Eurnekian, en representación de la Cámara Argentina de Comercio.En tanto, del arco sindical se destacaron las presencias Hector Daer, Hugo Moyano y Armando Cavalieri.En otro tramo de su exposición, González señaló que hoy a escala global se vive "una época de cambios nunca antes vista" y que "ni la guerra fría fue tan compleja", haciendo referencia al reacomodamiento geopolítico producto de las secuelas que dejó la pandemia del Covid y las consecuencias de la actual guerra entre Rusia y Ucrania."Hay un momento geopolítico de cambios muy importantes en que Argentina tiene que redefinir su papel", advirtió el político español y añadió que "gobierne quien gobierne es fundamental generar mínimos consensos y definir un rumbo".También consideró que el rol del Estado es "irremplazable" y llamó a impulsar "un estado ágil y flexible que responda a las necesidades con políticas públicas que lleguen a los que las necesiten"., completó González.Al finalizar su exposición, González insistió, en declaraciones a la prensa, que para la Argentina "sería mucho mejor ir juntos aunque fuera promediando las posiciones" y que "siempre los grandes acuerdos salen de grandes crisis".Al finalizar el encuentro, Manzur expresó a Télam que "la exposición de Felipe González fue brillante" y lo describió como "un hombre de una larga trayectoria y una enorme experiencia que nos ha dejado un mensaje fantástico sobre la búsqueda de acuerdos y de diálogo como base de la paz social y el desarrollo".Por su parte, De Pedro resaltó que "González ve que la Argentina tiene un potencial y en ese sentido nos invitó a pensar en acuerdos sobre cómo vamos a mantener un modelo productivo y sobre todo, remarcó la necesidad de la redistribución"."Entre muchos conceptos valiosos, vale la pena destacar que no se puede concebir el crecimiento económico sin redistribución, González volvió a derribar la teoría del derrame que empíricamente está comprobado que no funciona", dijo Agustín Rossi.El diputado Negri contó que comparte el desafío que plantea sobre "generar consensos en un momento en el que el país está trabado y más allá de si se está o no en etapa electoral porque eso lo termina tiñendo todo".En tanto, el presidente de la SRA señaló: "Necesitamos menos porcentaje de pobreza, un índice de inflación con el que se pueda vivir y que queremos que a todos les vaya mejor".Los referentes presentes hoy "tenemos de alguna manera un compromiso y responsabilidad en sentarnos a una mesa", que involucre "políticos, empresarios y sindicalistas", enfatizó.