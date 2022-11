Vecinos realizaron un semaforazo en rechazo al memorial en el Parque Ameghino

Foto: Alfredo Luna.

Vecinos del barrio porteño de Parque Patricios realizaron este martes un semaforazo en la esquina de la avenida Caseros y La Rioja, en rechazo al proyecto propuesto por el Gobierno porteño para la construcción de un memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus, que implicaría cubrir con cemento al menos 7.000 metros cuadrados de espacio verde en el Parque Florentino Ameghino.Con una bandera que advertíanumerosas familias se concentraron cerca de las 18 en la esquina de; el repique se sus cacerolas y tambores en cada semáforo en rojo era respondido por el estruendo de masivos bocinazos que expresaban su solidaridad.El rechazo vecinal refiere a lSegún informaron los vecinos en un comunicado, dicho proyecto abarcará 7.000 metros cuadrados de superficie, e incluye más de 4.000 metros cuadrados de pérdida de pasto y tierra, la tala de gran cantidad de árboles, y una gran fosa de dos metros y medio de profundidad.Agustín Sosa, vecino del parque Ameghino, afirmó a Télam que “la comunidad no se opone a que se construya un memorial a las víctimas del Covid, pero ese proyecto no puede desarrollarse de manera inconsulta con los vecinos que todos los días usamos ese espacio y en el que se recrean nuestros hijos; para cuando nos enteramos ya tenían todo resuelto y elegido el proyecto ganador que le saca 7.000 metros cuadrados de espacio verde al predio”.“Este parque además tiene la historia de haber sido el cementerio del Sud y ya cuenta con el memorial a las víctimas de la fiebre amarilla, es muy probable que si empiezan a remover suelos encuentren restos humanos de aquellas épocas; es un espacio que debe ser respetado y fue el mensaje que llevamos a la audiencia pública en la que nos escucharon pero que no es vinculante”, añadió.“La Ciudad de Buenos Aires ya tiene menos metros de espacio verde por habitante que el mínimo que recomienda la ONU, quitarnos 7.000 de un plumazo es una aberración inentendible; sobre todo cuando los vecinos del sur de la ciudad tenemos muchos menos metros cuadrados de parques que los del norte”, completó el vecino.El rechazo vecinal se debe a queEl proyecto cuenta ya con una primera sanción de los legisladores porteños; no obstante requiere de una segunda aprobación dado que se encuadra en las leyes denominadas "de doble lectura", las cuales también demandan la realización de una audiencia pública para recibir la opinión de la ciudadanía al respecto."El parque tiene un gran patrimonio histórico y arqueológico" ya que "constituyó el cementerio de la epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX donde se enterraron 18.600 fallecidos y no se realizaron los estudios de impacto arqueológico -obligados por ley-, que demuestren que en el área a intervenir no hay cuerpos enterrados", denunciaron.Y agregaron que el parque cuenta con una arboleda añosa, siendo "un gran pulmón verde para la comunidad", y la construcción del memorial alteraría un 20% del parque."El proyecto implica modificar de forma fundamental el trazado del parque. Se quitará un sector central de juegos que es usado asiduamente por niños, y se modificarán los caminos afectando la circulación de la gente", manifestaron."Un homenaje a las víctimas de Covid-19 debe contemplar la calidad de vida y no ir en detrimento de ella. Necesitamos más verde, no más cemento. Nuestra comunidad exige ser consultada e informada antes de imponer una modificación de tal impacto ambiental y vital", concluyeron.