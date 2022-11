Confirman prisión preventiva de la pareja acusada de matar a Martín Mora Negretti

Martín Mora Negretti, asesinado a puñaladas en junio mientras esperaba un colectivo en Mar del Plata.

El crimen de Mora Negretti

La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva del hombre y la mujer acusados por el crimen deel último 19 de junio mientras esperaba un colectivo, informaron fuentes judiciales.La Sala 1 del tribunal, integrada por los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert, rechazó los planteos de las defensas de Julio César Bibbó (21) y su pareja Marilyn Vera González (23), imputados por el homicidio, yen línea con lo dictaminado por la Justicia de Garantías el último 18 de julio.Bibbó y González están acusados de asesinar a Mora Negretti (30) y de intentar matar a Bruno Valle (30), un amigo suyo, tras una discusión en la vía pública en la zona de la ex terminal de micros marplatense.dey por el, acusado de ser quien hirió mortalmente a cuchillazos a Mora Negretti, los jueces consideraron en su fallo que debe seguir detenido por "el peligro de fuga" en caso de ser excarcelado, debido a que en un juicio oral "resulta probable la imposición de la pena de prisión perpetua", y a que registra antecedentes -por robo, hurto y lesiones- "que le sumarían la declaración de reincidencia".Al rechazar el planteo del defensor oficial Ricardo Mendoza, indicaron a su vez que "la sola verificación de un domicilio no alcanza para acreditar arraigo suficiente de modo tal de neutralizar el riesgo antes aludido".Subrayaron además que "el imputado cambió su vestimenta" tras el ataque e "intentó desviar la mirada" hacia dos sobrinos suyos y un amigo, todos menores de edad, que estaban junto a él y su pareja al momento del crimen, "simulando ser ajeno a los hechos".los jueces consideraron que existe "peligro de entorpecimiento procesal", por la "magnitud de la pena en expectativa", así como "la naturaleza y gravedad de los hechos".en ese sentidoparticular de González, Noelia Agüero,dictada por el juez de Garantías Saúl Errandonea.Además, resaltaron que la mujer brindó ", pretendiendo solapar su propia participación y la de su pareja", y aseguraron que "ella misma expresó haber lavado los cuchillos utilizados, que tenían sangre; y que también se encontró en un balde con agua la ropa que había usado Bibbó".A partir de esta resolución,La Cámara confirmó además elcontra el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, quien lleva adelante la investigación del caso.De acuerdo a la investigación, Mora Negretti fue, horas después de haber llegado a Mar del Plata a festejar su cumpleaños.El hombre fue atacado en la zona de Sarmiento y Rawson, cuando se encontraba con Valle y las novias de ambos en una parada de colectivos.La agresión se produjo tras una discusión que la víctima y sus amigos mantuvieron conMora Negretti sufrió al menosy falleció tras ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, mientras queEn las primeras horas posteriores al crimen,en tanto, fue detenido al día siguiente del homicidio, luego de que, y a partir de ien las que se lo veía bajar y salir del edificio con dos cuchillos.Los adolescentes recuperaron luego la libertad por ser inimputables.En ese sentido, en los últimos días,, lanzó una campaña a través de la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorMartin) para pedir a diputados y senadores "que traten en forma urgente y promulguen el proyecto de ley y código penal juvenil para que no haya más Martín en esta hermosa ciudad y bello país", con la que hasta ahora había logrado la adhesión de más de 60 mil personas.