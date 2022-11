Pilar Cancela llamó a realizar "propuestas concretas" en tareas de cuidado del hogar y el medioambiente

Pilar Cancela. Foto: Lara Sartor.

"Es necesario el movimiento feminista organizado para traducir los planteamientos, pero es importante que haya una recepción al otro lado que recoja esas reivindicaciones y las haga realidad. Es inseparable. Cuántas más mujeres estén ocupando espacios de poder, mucho mejor porque traen una perspectiva y una visión importantísimas"

Pilar Cancela. Foto: Lara Sartor.

"Es una oportunidad para aprender, debatir y sobre todo para que saquemos conclusiones y demos pasos. La teoría nos la sabemos, lo que toca es hacer propuestas concretas"

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, convocó a "hacer propuestas concretas" en materia de tareas de cuidado del hogar y del medio ambiente y advirtió que los momentos de crisis son usados históricamente "como excusas" para retroceder en la conquista de derechos por la igualdad.Lo afirmó en declaraciones a Télam el marco de"El foro de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) se centra en los cuidados. No solo en el hogar sino también los relacionados con el clima, el cambio climático y el medioambiente, donde el movimiento feminista tiene una implicación muy potente", dijo."Es una oportunidad para aprender, debatir y sobre todo para que saquemos conclusiones y demos pasos. La teoría nos la sabemos, lo que toca es hacer propuestas concretas", expresó la responsable de Política Exterior en el PSOE.que tiene como eje central fortalecer los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región."Estamos en una situación de crisis global económica y social. Hay que estar alertas porque las crisis siempre son usadas como argumento para retroceder en las conquistas de los derechos de las mujeres en el ámbito de la igualdad. Es algo histórico", advirtió.En ese marco, Cancela sostuvo que "la repartición de las tareas del hogar sigue siendo injusta y desigual" tanto en España como en Argentina y que se trata de una problemática que viene denunciándose desde antes de que estalle la guerra en Ucrania."Eso no ha cambiado en absoluto e incluso se ha agravado. En la pandemia se utilizaron nuevas formas de trabajo desde casa que han profundizado esa desigualdad en la repartición de las tareas de hogar y de cuidado. Hemos retrocedido en los planteos que veníamos haciendo hace tanto tiempo", lamentó.Es así que Cancela llamó a "analizar con lupa" las nuevas dinámicas laborales del siglo XXI que se profundizaron en el marco de la pandemia para ver cómo afectan a las mujeres y a su autonomía, ya que consideró que "nunca debe ser una mochila el hecho de decidir ser madre o tener una persona en casa que requiera atención" para concretar aspiraciones profesionales."Eso se corrige cuando el Estado asume la parte que le corresponde. Esos cuidados los hemos asumido las mujeres durante mucho tiempo de una manera invisibilizada que no computa en las grandes cuentas económicas de los países", apuntó.Para la funcionaria, la perspectiva feminista es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que "más impacto tiene en los demás" ya que está íntimamente relacionada con la "responsabilidad en el entorno" donde las mujeres son "las que más activamente luchan por su comunidad"."Está sobradamente demostrado que las mujeres tienen una sensibilidad mucho mayor con la preocupación medioambiental. Casi todos los proyectos verdes o ecológicos están impulsados por mujeres y tienen una implicancia muy directa en ellas", aseguró.Y agregó que las leyes "son el soporte fundamental para cambiar las cosas", pero que no es suficiente porque sin la voluntad política "las normas quedan en papel mojado"."Es necesario el movimiento feminista organizado para traducir los planteamientos, pero es importante que haya una recepción al otro lado que recoja esas reivindicaciones y las haga realidad. Es inseparable. Cuántas más mujeres estén ocupando espacios de poder, mucho mejor porque traen una perspectiva y una visión importantísimas", remarcó.Por otra parte, detacó el "trabajo de éxito" en materia de cooperación que viene llevando adelante con Argentina "hace más de 40 años"."En este momento la relaciones entre España y Argentina son excepcionales. Están en un momento de estabilidad, de muchísima fluidez que se verifica en los acuerdos que se alcanzan y en los viajes que se realizan entre la representación de un país y del otro", aseveró.Asimismo, Cancela resaltó la creación de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos (ACIAH) como "una apuesta muy potente" que responde a una realidad global."La pandemia y la situación en Ucrania han demostrado que los problemas son globales y que cada vez estamos más interconectados y somos más dependientes unos de otros. Las perspectivas de compartir espacios bilaterales es como podemos afrontar estos retos", subrayó.Sostuvo que la agencia funciona como "reflejo del tipo de sociedad solidaria que se representa" ya que de esta forma Argentina contribuye "a la mejora de situaciones de vulnerabilidad tan tremendas en otros países"."Argentina es un país de renta alta por lo que no es receptora de recursos al desarrollo, pero podemos trabajar conjuntamente en otro tipo de actuaciones cómo la cooperación triangular", puntualizó.Y aseveró que no cree que la renta deba ser "el único indicador que defina que un país sea receptor de ayuda al desarrollo" y que hay muchas circunstancias y otras debilidades estructurales que deberían tenerse en cuenta por lo que "el concepto de transición al desarrollo es el más adecuado"."Queremos fortalecer un enfoque regional con Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Como casi todos ellos tienen renta alta, se puede pensar en cooperaciones más técnicas, una perspectiva regional más potente que refuerce la problemática medioambiental y en compartir objetivos comunes donde al mismo tiempo se pueda ayudar a países que no están en la misma situación", completó.