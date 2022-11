El descontento con Biden y la inflación marcaron la elección legislativa

La Cámara de Representantes se renovará por completo tras estos comicios. Foto: Archivo Florencia Downes

Un gran sondeo a boca de urna mostró que los estadounidenses votaron este martes para renovar el Congreso con alto nivel de preocupación sobre el presente del país y de descontento con la gestión del presidente demócrata Joe Biden, sobre todo por la inflación.

Unas 35 bancas del Senado también se renovaban esta jornada

en las elecciones,, informaron CNN y otras cadenas de noticias, que encargaron el estudio nacional a la consultora Edison Research.Aproximadamente, mientras que alrededor delEl resto se dividió aproximadamente en partes iguales entre ela la hora de identificar sus principales preocupaciones al votar en los comicios.Solo alrededor de una cuarta parte dijo ver positivamente de la condición actual de la economía, aproximadamenteEso es más pesimista que en las anterior elecciones de mitad de mandato, de 2018, cuando el 68 % de los votantes dijo que el estado de la economía era excelente o bueno, y las elecciones presidenciales de 2020, cuando el 49 % dijo lo mismo.Alrededor del, desde que Biden llegó al poder, mientras que solo 1 de cada 5 dijo que había mejorado.Cerca de seis de cada 10 dijeron que los precios de la nafta, específicamente, han sido una dificultad., mientras que una tercera parte dijo que más que descontento, estaba enojado con ello,casi la misma aceptación que la gestión de su antecesor republicano y entonces presidente, Donald Trump, cuatro años atrás, en las legislativas de 2018,.La proporción de votantes que dijo desaprobar fuertemente el trabajo de Biden en sus primeros dos años en el cargo fue el doble que la que dijo aprobarlo fuertemente, mostró también la encuesta., mientras que el resto opinó que no hacían ninguna diferencia, según CNN y la cadena ABC.Muchos votantes -casi la mitad de los que dijeron que Biden no era un factor que guiara su voto- dijeron que la elección para renovar el Congreso no era un referendo sobre el presidente.Un 18% dijo que había ido a votar para mostrar su apoyo al presidente, mientras que una tercera parte dijo que lo hizo para expresar su oposición a Biden.