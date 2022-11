Pablo Moyano aseguró que "probablemente" haya un bono o suma fija y condenó a los formadores de precios

Pablo Moyano - CGT - Foto: Victoria Gesualdi

La inflación y formadores de precios

La internas en la Cgt, Fdt y la oposición

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, aseguró que en lo, condenó nuevamente a "los formadores de precios" yEn una entrevista con Télam y otros medios desde su oficina de la CGT, en la sede de Azopardo al 800 de la ciudad de Buenos Aires, el también adjunto nacional de Camioneros raunque transmitió suMoyano dijo que lafue uno de los temas abordados en la reunión que mantuvoeste lunes el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), un pedido que en el ámbito sindical genera "esperanzas y expectativas" sobre "un próximo anuncio presidencial".afirmó sobre ese punto, y propuso bajar la ansiedad: "Nunca hay que cenar antes de almorzar, hay que saber esperar".En cuanto asostuvo que él peleará por el reclamo "hasta el último momento" y adelantó que la CGT se reunirá en los próximos días con el ministro de Economía, Sergio Massa, con el mismo fin.Al referirse al titular del Palacio de Hacienda, planteó queLas rutas están saturadas de camiones que trasladan productos y producción. Pero se requieren medidas que en breve se adoptarán para que a partir de 2023 se desacelere el proceso inflacionario. Es vital", enfatizó.Moyano rechazó además "la sostenida, profunda y diaria campaña de algunos medios de comunicación que bombardean al pueblo y a los trabajadores con mentiras y acusaciones contra políticos y sindicalistas, en especial contra el Presidente y la Vicepresidenta".El gremialista señaló queaunque al mismo tiempo insistió en que "Y al mencionar los problemas indicó que ""Hago responsables por esa situación a los: es decir, a los supermercados, la Sociedad Rural Argentina, Techint y Mercado Libre que, entre otros, manejaron toda la vida y manejan la economía nacional. Remarcan de forma permanente los alimentos y elevan el valor de la canasta básica", cuestionó.Moyano añadió que "ello es sinónimo de robarle un plato de comida a millones de argentinos", y"Hay que sentarlos y decirles terminó. Basta de robar la comida a los argentinos. Quizá haya que multarlos o clausurarlos. No sé. Esas son facultades del Gobierno", dijo.El dirigente gremial subrayó además que "un freno a esa situación generada por ese sector es urgente, porque de lo contrario habrá que reabrir paritarias de forma constante", y dijo que "no es posible negociar trimestralmente salarios, bonos o adicionales".Al ser consultado sobre el, aseguró que "es muy pronto hablar hoy de eso, porque ante la actual situación significaría faltarle el respeto a la gente", pero admitió que "Moyano, en ese tema, reclamó "dureza" por parte del Gobierno y afirmó tener "esperanza" en que tras la aprobación del presupuesto haya "anuncios que beneficien a los trabajadores".También dijo, porque "prometen no remarcar más y a los dos días vuelven a la carga y con una sonrisa en su rostro".Llamó también a adoptar, al no estar incluido ese ítem en la canasta básica, y condenó nuevamente "la herencia del gobierno de Mauricio Macri".y pelea por eliminar Ganancias u obtener un bono de fin de año. Esto se heredó del macrismo. La actual administración intenta a diario revertir esa realidad", valoró el sindicalista.Además, reclamó un, porque de 6 millones de trabajadores actualmente solo las perciben 2 millones; dijo que ello sería "un complemento salarial muy importante" y agregó que"Lo ideal sería eliminarlo de forma definitiva, pero de lo contrario hay que elevar el mínimo no imponible lo más posible o que lo pague la menor cantidad de trabajadores. No es posible cumplir tareas para que casi todo se lo lleve el tributo", exhortó.Al repasar la, Moyano reconoció que existenpero garantizó que"Esas mismasporque todos provienen de espacios diferentes", analizó al responder sobre la situaciónporque "la unidad es fundamental para que nunca más regrese al poder la derecha quitaderechos"."Nadie se irá de la CGT o la romperá, a pesar de las diferencias. Ocurrió por ejemplo en ocasión del atentado a la vicepresidenta Cristina. En reunión de consejo directivo nuestro sector propuso un paro y movilización y el otro espacio no estuvo de acuerdo. No quisimos que se votara porque estaba muy parejo y se privilegió la unidad", reseñó Moyano.En otro orden, Moyano dijo "y apostó por un nuevo triunfo electoral del peronismo pero advirtió que si llegara a ganar Juntos por el Cambio "el movimiento obrero estará en la calle para luchar nuevamente contra el macrismo".Moyano" y-quien en su momento dijo que "si Pablo Moyano viola la ley irá preso"- y se preguntó: "¿Cuántas veces esta señora violó la ley cuando era montonera, o cuando no tuvo empacho en reducirle el 13 por ciento los salarios a estatales y jubilados, o cuando tampoco dudó en participar en el armado de la Gestapo antisindical bonaerense?"., completó Moyano, quien reafirmó su convocatoria a la unidad del peronismo para enfrentar en 2023 a "la derecha".El secretario adjunto de Camioneros concluyó quey dijo que "l, para finalmente anunciar que su espacio gremial -el Fresimona- participará ese día en el acto en el estadio Diego Maradona de La Plata.