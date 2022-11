Emoción y memoria durante la exhibición del documental "Los medios de la guerra"

La muestra es destinada para alumnos de cuarto y quinto años y público en general.//foto Sergio Centenaro

Los medios de la guerra" fue coproducido por la agencia de noticias Télam y Radio y Televisión Argentina.// foto Sergio Centenaro

Participaron de la inauguración, la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; el escritor Pablo Camogli y veteranos de Malvinas.// foto Sergio Centenaro

La exhibición del documental "Los medios de la guerra",quegeneró en Posadas momentos de gran emoción y revalorizó la memoria colectiva ante un público integrado principalmente por estudiantes y que fue acompañado por el relato de un excombatiente.La actividad se enmarcó en la, basada en el acervo de esta agencia de noticias, cuya presencia enquien a bordo de un buque hospital en medio del mar durante el conflictoparasobre lo que ocurría también en el continente.La presentación de las dos iniciativas periodísticas y culturales de Télam se brindan en el marco de la muestra "Relatos de Malvinas" en el teatro Prosa, del Parque del Conocimiento, en la ciudad de Posadas, organizado por el Centro de Arte, el Espacio Incaa del Conocimiento y la Biblioteca Pública de las Misiones., el documentalTras lan, destinada ade escuelas secundarias yTélam dialogó con algunos de los alumnos y, entre ellos,dijo que "estuvo muy bueno porque nos recuerda lo que fue la guerra y como lo vivió el pueblo en esa época, es ver más de cerca lo sucedido con voces de protagonistas y más detalles".del mismo colegio destacó "la calidad del documental, porque luego de verlo y escuchar a los excombatientes uno tiene más conocimientos de lo que sucedió y que no caben dudas de que las Malvinas deben volver a estar en posesión de nuestro país".Junto con el documental se exhibe, pertenecientes alLa muestra consta delas cuales en su mayoríaque gobernaba por entonces en Argentina.de la muestra la presidenta del Parque del Conocimiento,El evento comenzó con laquien señaló que la muestra "forma parte de una serie de actividades científicas, artísticas y culturales para cumplir la consigna del año que es la de recordar Malvinas, saber lo que pasó para seguir construyendo memoria, algo que sigue totalmente vigente".Gauto afirmó que "Malvinas hoy hace a nuestra identidad por lo que pasó", siendo el reclamo de Inglaterra "ilegal e ilegítimo, porque nuestros mares australes son riquísimos y son nuestros".Luego,presentó suproducido en la provincia y que también fue escrito en sistema Braile para personas ciegas.Más adelante,, contó sus vivencias durante la guerra cuando prestaba servicios a bordo del ARA Bahía Paraíso, buque polar antárctico convertido en buque hospital durante el conflicto bélico.recordó Olivera y afirmó que "el que dice no tuvo miedo en una guerra esta mintiendo, se siente el miedo de la incertidumbre".expuestas, aseguró que "al mirarlas contuve las lágrimas porque es difícil para mi recordar y revivir esos momentos, al ver la muestra he recordado como si fuera hoy, por lo cual agradezco a Télam por hacer posible esto".También rememoró cuando a bordo del Bahía Paraísohabía que sacarlos del agua, ponerlos a bordo y de allí a cámaras frigoríficas hasta llegar a puerto, unos 15 días", contó con un auditorio que quedó en total silencio.Olivera remarcó que "todo eso fue muy doloroso e imposible de sacar de mi mente, porque eran conocidos, amigos, colegas".Asimismo,que durante la guerra le permitía sentirse conectado con el continente porque, dijo: "Télam emitía las noticias de un lado a otro y yo puse un receptor tipo teletipo las 24 horas, las leía y me enteraba de muchas cosas por lo que empecé a cortarlas, pegarlas unas a otras y adherirlas a un sector para que la gente a bordo pueda leerlas"."Los colegas a bordo se agolpaban alrededor de ese pequeño diario por lo que", aseveró el excombatiente.misionera también se podrá visitar una muestra dey verde la biblioteca Clotilde González de Fernández, del Museo Regional Aníbal Cambas y documentos digitalizados de la biblioteca del Parque del Conocimiento.podrá ser visitada deen el predio de la ciudad de Posadas.