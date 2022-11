Los Mundiales y su música, en las voces de mujeres

Las mujeres también le pusieron voz a la pasión.

MÉXICO 70: los hermanos (y las hermanas) Zavala

Los Hermanos Zavala.

Los Hermanos Zavala - Fútbol México 70 VER VIDEO

ALEMANIA 74: la primera solista de una canción mundialista

Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz-Futbol VER VIDEO

MÉXICO 86: el himno no oficial de Valeria

Valeria Lynch.

Valeria Lynch - Me das cada día más VER VIDEO

ITALIA 90: Gianna, mucho más que un verano

Gianna Nannini.

Gianna Nannini Edoardo Bennato- Un Estate Italiana VER VIDEO

USA 94: la mala pata

Daiana Ross.

Diana Ross- Apertura del Mundial de Estados Unidos 1994 VER VIDEO

FRANCIA 98: Axelle Red

Axelle Red.

Axelle Red- "La cour des grands" VER VIDEO

COREA Y JAPÓN 2002: el Boom de Anastacia

Anastacia - Boom at FIFA World Cup Show VER VIDEO

ALEMANIA 2006: el momento de la vida de Toni Michelle Braxton

Toni Michelle- The Time of Our Lives VER VIDEO

SUDÁFRICA 2010: porque esto es Shakira

Shakira - La La La VER VIDEO

Shakira - Waka Waka VER VIDEO

BRASIL 2014: decime qué se escucha

Jennifer López.

Jennifer Lopez Claudia Leitte- We Are One VER VIDEO

RUSIA 2018:

Live It Up - Nicky Jam VER VIDEO

Robbie Williams Aida Garifullina- Angels VER VIDEO

QATAR 2022: las puertas que abre Aisha

Hayya Hayya VER VIDEO

Micaela Díaz y La Máquina de Flores.

Micaela Díaz- Hayya Hayya VER VIDEO

A través de 50 años de Copas del Mundo, las mexicanas hermanas Zabala, la cantante polaca Maryla Rodowicz, la británica Stephanie Lawrence, Valeria Linch, la italiana Gianna Nannini, Diana Ross, la cantante belga Axelle Red, las artistas estadounidenses Anastacia, y Toni Michelle Braxton, Shakira, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, la albanesa Era Istrefi, y la soprana rusa Aida Garifullina le pusieron voz a la emoción que cada cuatro años envuelve al mundo. Dentro de pocos días, será Aisha, una joven cantante catarí la que conmueva con su voz, y para los argentinos en particular, la de Micaela Díaz, vocalista del dúo La Máquina de Flores formado junto a Nicolás Flores: la banda de sonido para ilusionarse con La Scaloneta.Las voces de mujeres en una canción mundialista aparecen por primera vez en el Mundial de México de 1970. Se trata de las hermanas Zavala, María del Carmen, Angelita, Martha, Magdalena, Margarita e Isabel, integrantes del grupo “Los hermanos Zavala”, ya que además de ellas, también lo componían sus seis hermanos. Una familia de doce, hijos e hijas de los mismos progenitores, que cantaban, tocaban varios instrumentos y se ocupaban de toda la puesta artística de sus presentaciones desde las coreografías hasta las escenografías pasando por todos los detalles de realización, producción y dirección artísticas. La canción oficial que las tuvo como protagonistas llevó de título “Futbol México 70”.Fue en el Mundial de Alemania de 1974, cuando por primera vez la canción oficial estuvo a cargo de una voz femenina solista. Se trató de la cantante polaca Maryla Rodowicz, nacida bajo el nombre de María Antonina Rodowicz, y llamada popularmente la “Madonna Polaca” debido a su legado en la escena musical polaca. Se destacó en géneros como el rock, el pop y el folk y en su prolífica carrera editó una treintena de álbumes y medio centenar de títulos entre simples y E.P. “Futbol” fue el título del himno oficial del Mundial de Alemania de 1974, aunque, a juzgar por su ritmo, bien podría haberse llamado “fútbol para bailar”.Las voces de cantantes mujeres volvieron a un mundial en 1986. La banda de sonido oficial del mundial de México contó con ellas. En el caso de “El mundo unido por un balón” del compositor e intérprete chileno, Juan Carlos Abara, tenía un potente (y anónimo) coro femenino; también dos canciones no oficiales, pero sin dudas protagonistas de esa banda de sonido, fueron “A Special Kind of Hero”, de la británica Stephanie Lawrence, y sobre todo, para quienes vivimos la magia de ese mundial épico para la Argentina y para el futbol internacional donde se lo vio brillar a Diego Maradona en todo su esplendor, el himno fue el que escuchaba nuestro jugador a modo de cábala en las concentraciones: “Me das cada día más”, en la voz de Valeria Lynch.Cuando “Un'estate italiana”, la canción oficial del Mundial de Italia de 1990 sorprendió al mundo con su infinita fuerza conmovedora, muchos no sabían de la existencia de la extraordinaria Gianna Nannina. Pero lo cierto es que, para ese entonces, Gianna ya era todo una referente del rock italiano, con 10 discos grabados, varios de ellos disco de oro por sus ventas en Italia y otros países. Hoy cuenta con más de 27 discos y casi un centenar de simples editados y una carrera activa que la tiene girando por Europa.Quizás “Gloryland”, la canción oficial de este mundial, a cargo de Daryl Hall& Sounds Of Blackness, no sea de las más recordadas. Algunas malas decisiones de quienes organizaron la ceremonia de apertura, sí quedaron en el recuerdo. La extraordinaria Diana Ross apareció simulando cantar “I’m coming out”, un playback no esperable para el caso de semejante cantante. En el medio de su actuación, tuvo además que patear un penal, que se suponía debería haber ido al arco, pero no fue: el tiro se desvió a la izquierda y el arco, delante de ella, mágicamente, se partió al medio.La vocalista no fue la única con mala pata. La presentadora Oprah Winfrey se cayó por un hueco del escenario mientras Diana hacía su performance. Y hubo bailarines que le siguieron los pasos a Oprah. Como era un show en vivo, nadie pudo frenarlo para arreglar ese pequeño faltante de suelo. Aquel comienzo fallido tuvo su correlato en el peor final para nuestro país: el mejor jugador de todos los tiempos diciéndonos que le habían cortado las piernas.En el Mundial de Francia de 1998, además de la canción oficial a cargo de Ricky Martin, tuvimos la oportunidad de escuchar a Fabienne Demal, más conocida por su nombre artístico Axelle Red, que cantó el himno oficial “La Cour des grands” junto a Youssou N'Dour. Esta actriz, cantante y compositora belga de R&B, tiene editados 11 discos, como “Sans Plus Attendre”, “Toujours Moi”, “Jardin Secret” y “À Tâtons”, entre otros. Hoy, además del arte, se dedica a la defensa de causas como la de la extracción de minas antipersonales y rehabilitación de víctimas en Colombia.Con la canción “Boom”, muchos conocimos a esta cantante de poderoso registro vocal. Anastacia había irrumpido en la escena musical de los Estados Unidos dos años antes con su primer Lp “Not That Kind". Cuando el mundo entero la escuchó, Anastacia ya había sacado su segundo álbum"Freak of Nature" (2001), conquistado el viejo continente y era récord de ventas de oro, platino y multiplatino, con varios premios en su haber y shows alrededor del mundo junto a estrellas de la talla de Micael Jackson y Mariah Carey.La canción "The Time of our Lives", en la maravillosa voz de Toni Michelle Braxton acompañada por El Grupo Internacional IL DIVO fue una apuesta a la emotividad, una balada alejada de las melodías más bailables y festivas. Aquí, la letra oscilante entre el inglés y el castellano, habla de esos momentos culmines donde se juega el destino. Toni supo forjarse el propio a cada momento para ser una multipremiada actriz, cantante, pianista, compositora, escritora y, además, portavoz acerca del autismo en los Estados Unidos, a partir del nacimiento de su segundo hijo.Shakira no sólo nos hizo bailar hasta el desmayo con su “Waka Waka”, en el mundial de África 2010, sino que volveríamos a encontrarla al mundial siguiente en otro continente, el nuestro, pero con la misma energía festiva de su impronta musical para volver a bailar con ella al ritmo desenfrenado de sus caderas mundialistas. En efecto, en el mundial de Brasil de 2014, Shakira vuelve a romperla con su interpretación de la canción "La La La” junto a Carlinhos Brown.Con la canción, “We Are One (Ole Ola)”, de Pitbull, Jennifer Lopez & Claudia Leitte, pudimos disfrutar de las voces de estas artistas: Jennifer Lopez no necesita presentación, pero sí vale recordar sobre Claudia Leitte que comenzó su carrera como cantante siendo apenas una niña, y luego, con 17 años de edad, fue la voz principal de la banda de axe “Babado Novo”, período del que datan éxitos como “Amor Perfeito” y “Cai Fora”. Más tarde, se lanzó como solista y fue una de las cantantes con mayor reconocimiento en el mundo del axe, a la altura de figuras consagradas como Daniela Mercury. Cuando la vimos actuar en el mundial de Brasil, Caudia ya había participado de varios carnavales y actuado en shows para audiencias de 700 mil espectadores, ya tenía editados tres álbumes en vivo, uno de estudio, más de diez singles y ya había realizado nueve tours por todo Brasil.Este Mundial permitió al mundo escuchar la voz de Era Istrefi, (la primera cantante albanesa en actuar en una copa mundial) con la pegadiza canción oficial “Live It Up”, interpretada junto a Nicky Jam y Will Smith.Era Istrefi cuenta con singles que suman millones de reproducciones en redes. En 2013 lanzó su primer éxito, el single “Mani për money”. Luego, vinieron otros como “A Po Don” y “E Dehun”, “Prisoner”, “Bonbon”, “Bebe” que también gozaron de una gran aceptación del público.Y también, en la ceremonia de apertura de aquella Copa Mundial en Rusia, el mundo entero tuvo la posibilidad de escuchar a la soprano rusa Aida Garifullina en dúo con la estrella del pop Robbie Williams para cantar la canción 'Angels'. Aida venía de otra actuación que le había dado acceso al público masivo: su participación en la película Florence Foster Jenkins (2016), que cuenta la increíble vida de la peor cantante lírica de la historia.Algunos tuvieron la suerte de volver a verla un poco más de cerca, al año siguiente, en el teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, donde dio muestras de su excelso desempeño y sorprendió con nuevas interpretaciones en su repertorio como fue el caso del aria de Mimí (La bohème de Puccini), que cantó, por primera vez en escena, aquí en Buenos Aires.Sobre su experiencia en el mundial, en declaraciones a la periodista Margarita Pollini, dijo: “Fue algo muy nuevo para mí, sobre todo el actuar para una audiencia tan grande en el estadio y en la transmisión a todo el mundo. A pesar de que no canté ópera en las ceremonias, la gente pudo interesarse y escuchar después mis discos”.Qatar es el segundo país con mayor porcentaje de inmigrantes del mundo. De las 2.930.524 personas que la habitan, el 79,66% son inmigrantes. Bien a tono con esta realidad demográfica marcada por la diversidad cultural, la primera canción oficial del mundial de Qatar “Hayya Hayya (Better Together)” está a cargo de 3 intérpretes de diferente origen: un estadounidense, un africano y nuestra dama en cuestión: Aisha, una joven cantante catarí con una carrera en pleno ascenso que posteaba sus videos cantando en su cuenta de Instagram. La reacción de los seguidores la llevó a ser elegida como la representante local para interpretar esta canción. En una entrevista a cargo de Joanna Gasiorowska para la agencia Al Jazeera, Aisha expresaba: “Realmente, siento que tengo una misión. No es una fácil, y si bien recibo mucho apoyo, más del que creí que podría recibir, no deja de ser una misión que llevo adelante, algo que es diferente: estoy abriendo una puerta nueva, pero ser una precursora para otra mujer lo vale. Estoy feliz de ser eso para otras. Me alegra cuando me llegan videos de niñas cantando mi canción. Se me pone la piel de gallina, me hace muy dichosa porque siento que cuando yo era chica era eso lo que me hacía falta y me da mucha felicidad ser eso para otras”.BONUS TRACKIlusiona escuchar la canción “La Scaloneta”, en la voz de Micaela Díaz, vocalista del dúo La Máquina de Flores formado junto a Nicolás Flores (guitarra, programación, armónica y coros). Este grupo que le pone música y letra a la alegría, nos invita a soñar con el triunfo y nos propone nuestro propio himno de la victoria deseada, a puro ritmo.