Alckmin confirmó a Tebet en el equipo de transición de Lula y definió el área económica

Geraldo Alckmin definió el área económica. Foto: AFP

El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, confirmó este martes que la senadora y excandidata presidencial Simone Tebet liderará los temas de desarrollo social en el equipo de transición, lo que podría ser un indicio de su presencia al frente de algún área encargada de los programas sociales en el gobierno del mandatario electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Simone Tebet está confirmada en el equipo de transición de Lula. Foto: Prensa

Asimismo,Alckmin, designado por Lula para encabezar su equipo de transición tal como dispone la legislación brasileña, luego de una reunión con la senadora en Brasilia, confirmó la participación de ella, quien compitió en la elección presidencial y apoyó a Lula en la segunda vuelta.confirmó el compañero de fórmula de Lula en diálogo con la prensa.Alckmin se adelantó así a la decisión final del partido de Tebet, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), sobre su presencia en el nuevo gobierno de Lula.Su líder, Luiz Baleia Rossi, condicionó cualquier participación en el próximo Ejecutivo a una consulta previa., explicó Hooffmann.dijo que la decisión de aceptar esa invitación no iba a tomarla él "solo" porque "el partido no tiene dueños" pero aclaró:Y adelantó que posiblemente el miércoles tengan una respuesta definitiva.Tebet también estuvo presente en el diálogo con la prensa tras la reunión que mantuvo con Alckmin en un hotel de la capital brasileña y remarcó que seguirán trabajando para lograr alcanzar "el gran objetivo" del proyecto que se impuso en las urnas, de llevar a cabo políticas sociales, como la lucha contra el hambre, la creación de empleo y mejorar la salud y la educación.Además,, según el diario Folha de Sao Paulo.durante la transición de los gobiernos de Itamar Franco (1992-94) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).Barbosa, fue ministro de Hacienda y de Planificación en el gobierno de Rousseff (2010-16), mientras Mello no ocupó cargos hasta ahora.Aunque los referentes del PT y el propio Alckmin insistieron en que los designados para conformar el equipo de 50 personas para llevar adelante la transición no necesariamente ocuparán cargos en el próximo gobierno, las especulaciones y cálculos ya comenzaron.De hecho,No obstante, su papel en la transición en el área de desarrollo social refuerza la hipótesis de que pueda asumir el Ministerio de Ciudadanía, que en el gobierno de Lula pasaría a llamarse de Desarrollo Social.Esa cartera gestiona ahora importantes programas como Auxilio Brasil -que volvería a llamarse Bolsa Familia y sería permanente, según adelantó el PT- o realiza el registro de las familias con ingresos bajos para repartir después las ayudas.A pesar de que su nombre suena para otras carteras, como las de Medio Ambiente, Agricultura o Mujeres, en sus planes no está ninguna de ellas.Por su parte, fuentes cercanas a Lula sostienen que está en manos de Tebet ser ministra en el nuevo gobierno y que tendrá libertad para elegir puesto, según la agencia de noticias Europa Press.Por otra parte,, día de la asunción del próximo presidente."Participaré en el equipo de transición del gobierno para ayudar al presidente Lula en el debate sobre el área de ciudades y vivienda. ¡Pasemos página al peor gobierno de nuestra historia!", dijo en Twitter."Estaré en el equipo como presidente de la Federación PSOL/Rede, junto con Juliano Madeiros", aclaró.