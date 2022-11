La actividad industrial subió 4,2% en septiembre y la construcción mejoró un 5,2%

Foto: Pablo Añeli.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos de 2,9% en “Alimentos y bebidas”; 14% en “Vehículos automotores, y autopartes”; 7,7% en “Industrias metálicas básicas”; 9,6% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 8,1% en “Minerales no metálicos”; 2,4% en “Sustancias y productos químicos”.

A estos se les sumaron mejoras del 4,8% en “Maquinaria y equipo”; 5,4% en “Productos de metal”; 2,7% en “Madera, papel, edición e impresión”; 6,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”; 3,1% en “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”; 3,8% en “Textiles”; y 7,1% en “Otro equipo de transporte”.

Perspectivas para los próximos meses

El Indec también realizó una encuesta cualitativa en el sector fabril sobre las perspectivas para los próximos meses.



Preguntados los empresarios sobre cómo esperan que evolucione la demanda interna hasta diciembre inclusive, el 31,8% prevé una suba contra un 24,2% que espera una disminución, mientras que el 44% restante no anticipa mayores cambios.



En cuanto a las exportaciones, el 22,2% espera un aumento hasta diciembre inclusive, 21% anticipó una disminución, y el restante 56,8% no vislumbra mayores cambios hasta fin de año.



En este marco, el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, indicó que "la decisión es industrializar Argentina a partir del desarrollo de la industria del futuro, queremos abocarnos al desarrollo de todo lo que tiene que ver con la densidad nacional, a través de la ciencia y la tecnología, la economía del conocimiento y las herramientas 4.0”



"Argentina puede darle al mundo activos que pueden ser muy útiles para superar la crisis mundial, y por esta razón es importante definir las alianzas que nos permitan alcanzar el desarrollo económico", dijo el funcionario el lunes en Valencia, España, donde participó del Vº Congreso de Industria Conectada.



En cuanto al caso de la construcción, el 66,1% de las compañías que se dedican a la obra privada estiman que no habrá mayores variantes en la actividad contra un 19,6% que anticipa una suba, y 14,3% un retroceso.



Entre los que realizan obra pública, el 57,3% de los encuestados no prevé mayores cambios, y resulta mínima la diferencia entre los que creen que aumentará, 22,7%, y los que retrocederá, el 20%.



El flamante ministro de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti, dijo esta semana que “el objetivo es continuar con la tarea que veníamos desarrollando”.



En números “sería incrementar las 60.000 viviendas ya entregadas, superar los 70.000 créditos que hemos entregado a lo largo y a lo ancho del país y poder culminar en principio con las 140.000 viviendas que tenemos en construcción en toda la Argentina", sostuvo Maggiotti en declaraciones a la prensa.

