El TAS sancionó a Ecuador por la mala inclusión de Byron Castillo

El TAS sancionó este martes a Ecuadorpor la inclusión de, con información falsa sobre la nacionalidad, durante las Eliminatorias para Qatar 2022 y ademásLa determinación del Tribunal dejó también sin posibilidades a Chile y Perú, ambos demandantes, y Ecuador integrará así el grupo A con Qatar, Países Bajos y Senegal La otra sanción económica pasará por los gastos del juicio de Chile y Perú, que rondan los 10 mil francos suizos, y los pagará la Federación Ecuatoriana de Fútbol.Además, Castillo no recibió sanción individual, por lo que no deberá abonar ninguna multa.Ecuador abrirá el domingo 20 contra el anfitrión Qatar, desde las 13.00 (hora argentina), por el grupo A. El seleccionador Gustavo Alfaro bromeó al decir que jugaría a "cualquier hora y día" con tal de estar en un Mundial."A nosotros nos adelantaron el partido del 21 para el 20 y yo no tengo problema porque. Por eso digo, no quiero ventaja quiero lo mismo que tienen todos", analizó el DT en conferencia de prensa."Me hubiese gustado que prescindan de un jugador, que me hubiesen dado a Piero (Hincapié), a Pervis (Estupiñan) o a Moisés (Caicedo), pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no contemple el reglamento", lamentó en referencia a la llegada de los futbolistas que juegan en Europa.Ecuador se enfrentará este sábado a Irak en Madrid, en uno de los amistosos previos al Mundial.