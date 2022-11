Nicolás González todavía no reaparece y solo jugaría un partido antes del Mundial

Lionel Scaloni espera por la recuperacion de Nicolás González.

El delantero del seleccionado argentino Nicolás González no fue convocado para el compromiso que disputará el miércoles su equipo, Fiorentina, contra Salernitana por la Serie A de Italia y solo jugaría un partido antes de sumarse al plantel de Lionel Scaloni.El ex Argentinos Juniors se lesionó el pasado 22 de octubre y si bien ya se entrenó a la par de sus compañeros en la práctica del lunes, este martes no fue citado por el entrenador Vincenzo Italiano.en el minuto 7 del primer tiempo del partido contra Inter de la fecha 11.El miércoles, por la 14ta .jornada, el conjunto "Viola" recibirá a Salernitana y el domingo visitará a Milan, último campeón, en el partido previo al receso mundialista.va que anunciará el próximo lunes el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni.El oriundo del partido bonaerense de Escobar, que puede jugar de extremo, mediocampista y hasta de lateral por izquierda, disputó 21 partidos con la "Albiceleste" y convirtió tres goles.