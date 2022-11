Se aceleran los despidos en las firmas tecnológicas estadounidenses

El fundador de Twitter, Jack Dorsey –quién abandonó la firma el año pasado- lamentó haber expandido el tamaño de la empresa “demasiado rápido” / Foto: 123RF.

La desaceleración económica y la inflación motivan a los anunciantes y a las firmas de consumo a recortar sus presupuestos de publicidad, la principal fuente de financiamiento de varias de estas empresas.

A los anuncios de despidos se le suma un congelamiento en nuevas contrataciones en Amazon, Apple y Alphabet (firma matriz de Google).

Fuera de las grandes empresas, la situación no es más favorable: cerca de 104.000 trabajadores de startups perdieron sus puestos en lo que va del este año.

Los despidos en la industria tecnológica estadounidense marcaron en octubre pasado el mayor nivel desde la pandemia de coronavirus y, tasas de interés en aumento y balances que desconciertan a los inversores., el mayor número mensual desde noviembre de 2020, en plena pandemia, señaló la consultora Challenger, Gray & Christmas, en un índice que recolecta los diversos anuncios realizados por firmas en las áreas de electrónica, hardware, software y telecomunicaciones.Las plataformas se ven especialmente afectadas por las sucesivas subas de las tasas de interés dispuestas por la Reserva Federal (FED), que motiva a los inversores a vender sus acciones de activos más riesgosos y volátiles –como los papeles tecnológicos- para refugiarse en bonos del Tesoro que ahora ofrecen un mejor retorno.Del mismo modo, la desaceleración económica y la inflación motivan a los anunciantes y a las firmas de consumo a recortar sus presupuestos de publicidad, la principal fuente de financiamiento de varias de estas empresas., medidos en esa moneda, en sus operaciones en el extranjero.Sólo la semana pasada, el gigante de pagos digitales Stripe despidió al 14% de su planta –poco más de 1.000 trabajadores- mientras que la plataforma de movilidad Lyft –la segunda en Estados Unidos después de Uber- lo hizo en un 13%, un porcentaje que representa a casi 700 empleados.Pero no solo inciden motivos vinculados con la economía estadounidense: algunas de las empresas, como Stripe, admitieron que contrataron más personas de lo necesario durante la pandemia pensando que el ritmo de crecimiento y los hábitos de los usuarios se sostendrían durante los años venideros.En la misma línea, el fundador de Twitter, Jack Dorsey –quién abandonó la firma el año pasado- lamentó haber expandido el tamaño de la empresa “demasiado rápido”.La declaración de Dorsey se dio luego de que la red social anunciara el viernes pasado el despido de casi la mitad de sus 7.500 empleados tras ser adquirida por el magnate Elon Musk.A estos anuncios, se le suma un(firma matriz de Google).Del mismo modo, Meta Platforms,en un anuncio que se oficializaría este miércoles, según señalaron personas familiarizadas con el tema al diario The Wall Street Jornal y reportó la agencia Bloomberg.La firma dirigida por Mark Zuckerberg, que cuenta con 87.000 empleados en todo el mundo, registró una caída interanual de 52% en su beneficio neto del tercer trimestre.En el caso de Meta, los inversores se muestran desconfiados sobre el foco que recientemente ha puesto la empresa en el llamado “metaverso”.Tanto en el caso de Meta –que perdió el 71% de su valor este año- como en el de Alphabet, Amazon y Microsoft, los últimos balances no cumplieron con las expectativas del mercado, desencadenando un desplome en sus cotizaciones.: cerca de 104.000 trabajadores de startups perdieron sus puestos en lo que va del este año, superando a los 81.000 de 2020, según indicó la plataforma de monitoreo Layoffs.Dicha cifra, no obstante, es menor a cuando se rompió la burbuja de las “puntocom” en 2001 y 2002, cuando la industria llegó a perder 168.395 y 131.294 puestos, respectivamente, en la mayoría de los casos por cierres y quiebras de empresas.