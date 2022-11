Consejo de la Magistratura: la Corte revocó la designación de Doñate y falló a favor del PRO

Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti firmaron el fallo / Foto: Leo Vaca.

La resolución de la Corte

La Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez."Resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre - y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación - la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente PRO", señaló la Corte en su resolución firmada por su presidente,Elel fallo de la Corte. "El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo", señalaron los senadores oficialistas en un comunicado, y mañana ampliarán su postura en conferencia de prensa a las 12 en la Cámara alta.Añadieron que "se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura".Por su parte, el senador opositor Luis Juez dijo en Twitter que "en un contundente fallo, la CSJN le dijo a Cristina Kirchner: 'Así no'. Por más que ella lo crea, no está por encima de la ley y la banca en el Consejo de la Magistratura que nos quitó, ahora la tiene que devolver. Nunca hay que bajar los brazos frente a la injusticia".El abogado laboralista peronista Héctor Recalde, integrante del Consejo, dijo por su parte que el fallo de la Corte plantea un "conflicto de poderes" y advirtió que podría haber "juicio político" a los magistrados del alto tribunal.Recalde indicó a Radio Nacional que "es una facultad del Senado nombrar a sus representantes", y expresó que "con la resolución de la Corte se puede construir un manual de violaciones normativas".La Corte se refirió con su fallo a la sentencia de diciembre pasado que, con lo cual obligó a ambas cámaras a designar nuevos representantes.Según los antecedentes citados, al momento de la sentencia la segunda minoría correspondía al bloque Frente PRO, con nueve senadores, que propuso a Juez como consejero.El bloque opositor comunicó su postulante a la Presidencia del Senado el 13 de abril, pero cinco días después la primera minoría, el Frente de Todos, definió dividir su bloque y reclamar así la designación del consejero.Para la Corte, esta decisión del FdT "desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas".No obstante, en el fallo los tres jueces de la Corte aclararon que no es competencia del alto tribunal analizar la forma en que el Senado organiza su funcionamiento interno, o cómo se define la conformación de los bloques, sino el modo en que deben identificarse para componer el Consejo de la Magistratura."Las conductas descriptas exceden de una disquisición sobre los grados de afinidad política para erigirse en bloques parlamentarios y demuestran que la partición viola lo dispuesto en la sentencia", definió la Corte.Para el máximo tribunal de justicia no es lícito que, mediante su división, el bloque oficialista se haya quedado con tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura.Juez, apenas conocida la designación de Doñate, recurrió a la justicia para reclamar su designación con un amparo en el fuero Contencioso Administrativo federal., bajo la doctrina de que no era materia judicializable la designación de los representantes legislativos en el Consejo, sino una instancia política.Juez recurrió entonces a la segunda instancia y el 10 de mayo recibió una respuesta similar: "La decisión de los miembros de la Cámara alta de formar parte de un bloque o alejarse de aquel al que pertenecen es una elección de estricto contenido y afinidad política y, como tal, se encuentra exenta del control de los magistrados".Entonces el senador cordobés recurrió en queja a la Corte, que finalmente le dio la razón y revocó el nombramiento de Doñate y habilitó que asuma Juez, aún cuando el mandato de los consejeros vence este mes.La decisión generó reacciones en la oposición, como el caso de la jefa del PRO y precandidata presidencial Patricia Bulrrich, quien expresó que "el Partido Justicialista hizo trampa en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura. Con Luis Juez fuimos a la Corte. ¡Ganamos!".En el mismo sentido se manifestó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri: "No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó. ¡Felicito a Luis Juez por no bajar los brazos!".El presidente del interbloque senadores de JxC, Alfredo Cornejo, expresó esta tarde que "se hizo justicia" y que "en la Argentina, ya no hay lugar para la manipulación del kirchnerismo".El conductor de la bancada de senadores radicales, Luis Naidenoff, calificó de "ejemplar" el fallo de la Corte y consideró que Juez "debe asumir como consejero por la minoría".