Larroque afirmó que el debate de las candidaturas "debe generar un compromiso" en el Frente de Todos

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque / Foto: Eva Cabrera.

"Tenemos que generar un involucramiento de todos los sectores de la coalición" Andrés "Cuervo" Larroque

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró este martes que el debate por las candidaturas en el Frente de Todos (FdT) "debe generar un involucramiento y compromiso de todos los sectores" que integran la coalición oficialista, ypara las elecciones que se celebrarán el año que viene."El pedido de la candidatura de Cristina es algo que viene de abajo hacia arriba y empieza a ser mejor visto en la superestructura política. Queremos generar un debate con mucha madurez. Es necesario el compromiso de todos los sectores políticos, económicos y sociales. Algo que otorgue claridad sobre lo que se pretende hacer. Tenemos que generar un involucramiento de todos los sectores de la coalición", señaló Larroque en declaraciones a una entrevista realizada para El Destape Radio.En ese sentido, sostuvo que la postulación de Fernández de Kirchner para la jefatura del Estado es algo que comienza a ser mejor visto ahora de lo que lo fue en 2019, cuando integró la fórmula que encabezó Alberto Fernández y que se impuso en las elecciones presidenciales de ese año."Hoy a la dirigencia política la veo en otra situación con respecto a una posible candidatura de Cristina.Es un tema central porque hay una situación de incertidumbre muy grande. Ella representa esperanza", fundamentó.Para el secretario general de la agrupación La Cámpora, "lo importante es saber cuál será la estrategia" que tendrá el oficialismo antes del inicio del calendario electoral de 2023."Las elecciones se ganan con candidatos y programas también. Si se presenta Cristina, el tema es para qué. No será para salvarle las papas a alguien. Debe haber un consenso sobre recuperar los valores democráticos de 1983 y plantear los desafíos que necesitamos en materia económica. De esta forma, sí tendrá sentido que ella se presente", reflexionó.El ministro bonaerense interpretó en relación a las diferencias que existen en (FdT) que"Hay que pensar en grande. El problema quizás está en eso. Cuando a alguien se le otorga una responsabilidad, tiene que ser consciente de lo que debe hacer. Los liderazgos son procesos que no se construyen de un día para el otro", observó el funcionario.En relación al presidente Alberto Fernández, el ministro señaló que "tiene la responsabilidad importantísima de gobernar, pero sabiendo que en la fuerza" a la cual pertenece "existe un liderazgo como el de Cristina"."Hay que escuchar lo que piden gobernadores y mucha gente. Primero debemos resolver los problemas de la gente. Después tenemos que pensar las estrategias para que no vuelva el neoliberalismo, que es algo que ya se vivió la Argentina", puntualizó.