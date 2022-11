"España está entre los candidatos" afirmó Del Bosque, DT campeón en 2010

Del Bosque dt campeón con España. / Foto: TW@FundacionLaLiga.

🇪🇸 Vicente del Bosque confía en España para #Qatar2022: "Hay buena selección, estamos en el grupo de candidatos a ganar".



⚽️ El exseleccionador estuvo en la presentación de la nueva temporada de LaLiga Genuine Santander, que cuenta con las novedades del Real Madrid y el Andorra. pic.twitter.com/1fStru0iu4 — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 8, 2022

El exentrenador de la Selección española Vicente Del Bosque, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, confió este martes en que "España puede hacer un buen Mundial y está en el grupo de candidatos" en Qatar."Hay que tener esperanza y confianza en que España puede hacer un buen Mundial en Qatar", aseguró Del Bosque y dijo que la Selección de su país, dirigida por Luis Enrique, "está bien organizada" y "en el grupo de los candidatos".Para el DT, lo primero es "saber competir, tenemos un equipo bueno, bien organizado, llevan mucho tiempo jugando los mismos. Hay que tener esperanza y confianza en que podemos hacer un buen Mundial", al tiempo que advirtió que "no hay que quejarse si hará mucho calor; hay que adaptarse y jugar para ganar".Al hablar en la presentación de la quinta temporada de LaLiga, Del Bosque opinó que en Qatar "hay que adaptarse, no podemos pensar en si hace mucho calor, si es a mitad de temporada... No hay que quejarse, estamos en igualdad de condiciones con otros países", según consignó el diario español Mundo Deportivo.España integra el Grupo E del Mundial y debutará el miércoles 23 ante Costa Rica, luego jugará ante Alemania el domingo 27 y cerrará la fase de grupos contra Japón el jueves 1 de diciembre.