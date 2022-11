Alrededor de las PASO "hay un debate más mediático que parlamentario"

Para Leandro Santoro, "no hay clima" para debatir una modificación de las PASO en el Congreso

El diputado nacional del Frente de Todos opinó que "no hay clima" para debatir en el Congreso nacional una modificación o suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para el año próximo, y consideró que "se necesitan otros debates que conecten con los problemas de la gente".



"No veo clima para dar el debate de la modificación de las PASO en el Parlamento; es imprudente avanzar con eso si la oposición no quería dar esa discusión. Me parece que se necesitan otros debates que conecten con los problemas de la gente", consideró Santoro en declaraciones formuladas a radio La Red.



En este sentido, el diputado sostuvo que la discusión sobre la posibilidad de suprimir el mecanismo de las PASO "se instaló por operadores en los medios, más que en el Congreso".



"No veo condiciones para que se apruebe esta ley; no parece el momento seis meses antes del cierre de listas para discutir este tema", insistió Santoro.



Asimismo, indicó que, antes de pensar en la presentación de las candidaturas para las elecciones del 2023, "hay que mostrarle a la sociedad un programa y un acuerdo político para tomar decisiones".



“Se requiere un pacto político de todas las fuerzas de la democracia”, postuló.