El Presidente recibió a intendentes del conurbano para analizar la problemática del AMBA

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a intendentes del conurbano bonaerense, quienes le plantearon la necesidad de mantener la obra pública en la provincia y analizaron las problemáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como la desocupación, la pobreza y la inflación, y otros temas de gestión.

La reunión se realizó esta tarde en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales.El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el ministro de Economía, Sergio Massa; y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.Por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvieron el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el titular del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; y el legislador bonaerense Mariano Cascallares.En tanto que asistieron los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Pilar, Federico Achaval; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de San Fernando, Juan Andreotti.Tras la reunión, Descalzo dijo a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que le hicieron saber al presidente "las necesidades del conurbano bonaerense, sobre todo en lo que hace a la vulnerabilidad social del cordón", referidas a "mantener las obras públicas que se están llevando adelante para que rápidamente podamos seguir con el crecimiento y desarrollo que se está dando en la provincia de Buenos Aires"."Lo que hemos charlado y propuesto quedó en contestarnos algunas cosas el ministro de Economía", indicó el jefe comunal, y agregó que "seguramente vamos a tener pronto una nueva reunión con él, para que estos puntos que hemos presentado al Presidente, de cada uno de ellos, tengan una contestación".Esos puntos planteados "tienen que ver con mantener este crecimiento y desarrollo que se está dando en el conurbano, que tiene que ver con la inversión privada y la pública, que vienen desarrollando los Gobiernos nacional, provincial y local, y de alguna manera tienen que ver con el trabajo, con la desocupación en la provincia de Buenos Aires y nuestra necesidad de articular con la Nación, que está haciendo el Presupuesto del año que viene"."Y conjuntamente con el Gobierno de la provincia articulamos con cada uno de los municipios para tratar que esa pobreza que hay en la provincia, esa falta de trabajo, y problemas que tienen que ver con la inflación, podamos ir entre todos trabajando cada una de las cosas que tenemos que hacer", completóPor su parte, Watson explicó que este encuentro "viene como consecuencia de una (reunión) que hubo ya en Almirante Brown", el 27 del mes pasado, "en donde el Presidente quedó comprometido a convocar a otra reunión" para analizar "estas problemáticas que provienen del conurbano, del AMBA específicamente, que tienen como parámetro la vulnerabilidad social y la densidad poblacional, que tiene una situación distinta al resto de los distritos".El intendente de Florencio Varela aclaró que de temas partidarios "no se han hablado" porque "estamos preocupados con la problemática social en cada una de nuestra gente, no estamos dialogando sobre temas políticos sino de temas de gestión, que son los que más nos interesa en estos momentos".En ese sentido, Descalzo aportó que "son distintas propuestas que hicimos, volvemos a reiterar la agenda del conurbano bonaerense, que no tiene que ver con coyunturas políticas"."A nosotros nos preocupa más el compromiso que cada intendente tiene con las vecinas y vecinos, algo que nos comprometimos hace tres años atrás y tenemos que llevar a cabo. Tenemos en cuenta la necesidad de la agenda, la agenda del día de cada uno de los municipios, y algún comentario político nos tiene sin cuidado", refirió tras distintas declaraciones realizadas en el Frente de Todos durante el fin de semana."Vinimos acá, estamos contentos porque el Presidente siempre nos recibe con mucho cariño y afecto, y nos tiene muy en cuenta lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En ese camino estamos y la verdad agradecemos la forma que nos atienden", concluyó el intendente de Ituzaingó.