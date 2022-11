Vecinos harán un semaforazo contra la construcción de un memorial en el Parque Ameghino

El Parque Ameghino sufriría modificaciones en un 20% del espacio (Foto: Prensa GCBA).

Los argumentos vecinales

Vecinos de Parque Patricios realizarán un semaforazo este martes en el Parque Florentino Ameghino, informó este lunes esta agrupación de vecinos.y cuyo diseño fue el resultado de un concurso nacional a cargo de la Sociedad Central de Arquitectos.Según informaron los vecinos en un comunicado, dicho proyecto abarcará 7.000 metros cuadrados de superficie, e incluye más de 4.000 metros cuadrados de pérdida de pasto y tierra, la tala de gran cantidad de árboles, y una gran fosa de dos metros y medio de profundidad.aprobado en la Legislatura porteña en primera lectura.El proyecto cuenta ya con una primera sanción de los legisladores porteños; no obstante requiere de una segunda aprobación dado que se encuadra en las leyes denominadas "de doble lectura", las cuales también demandan la realización de una audiencia pública para recibir la opinión de la ciudadanía al respecto.ya que "constituyó el cementerio de la epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX donde se enterraron 18.600 fallecidos y no se realizaron los estudios de impacto arqueológico -obligados por ley-, que demuestren que en el área a intervenir no hay cuerpos enterrados", denunciaron.Y agregaron que el parque cuenta con una arboleda añosa, siendo", manifestaron.. Nuestra comunidad exige ser consultada e informada antes de imponer una modificación de tal impacto ambiental y vital", concluyeron.El semaforazo se realizará este martes 8 de noviembre a las 18 en la Avenida Caseros y La Rioja.