Trabajadores de salud y residentes de CABA seguirán con el paro y la movilización

Paro y movilización de trabajadores de salud, residentes y concurrentes en CABA VER VIDEO

Foto Camila Godoy.

Foto Camila Godoy.

Foto Camila Godoy.

Trabajadores de la salud nucleados en la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)A la vez, trabajadores y trabajadoras nucleados en la, con los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, cumplieron hoy una nueva jornada del paro por tiempo indeterminado que vienen sosteniendo desde hace dos semanas y se movilizaron desde Callao y Corrientes al Obelisco y, una vez allí se sumaron a la marcha hacia la cartera de Salud porteña.Allí, incluida la, exigieron una reunión con el titular de la cartera, Fernán Quirós.Tras finalizar la convocatoria y realizar una asamblea, decidieron continuar con el paro y marchar nuevamente este miércoles, acompañados por la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de ATE, a las 10, desde el Obelisco hasta Salud de CABA.Este miércoles se mantendrán las consignas de hoy en reclamo de un "urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos" y la "incorporación inmediata" de nuevos profesionales. El personal de enfermería "no participará de la acción de mañana pero sí del reclamo", se explicó.En tanto,, dice la nota, según indicó la agencia católica AICA.También se explicó que "después de una pandemia tan dura, muchos médicos a lo largo del país sienten un gran cansancio y agobio, y cuestionan que su trabajo no es remunerado acorde a su formación y esfuerzo, que deben realizar largas jornadas de trabajo y guardias, corriendo de un centro de salud a otro, y que el mismo no es reconocido por las instituciones públicas y privadas a las que pertenecen".Este martes,"Seguimos sin obtener una respuesta por parte del ministro de Salud Fernán Quirós. Mandamos un pedido de reunión urgente, con propuestas alternativas pero no hemos obtenido respuesta", contó a Télam la jefa de residentes del Hospital SantojanniEn este sentido,Los trabajadores de guardapolvos blancos se movilizaron con cánticos como "Con aplausos no se llena la heladera/che Larreta no seas tan vigilante" frente al edificio ubicado a metros de Plaza de Mayo.Para los residentes y concurrentes porteños, esta protesta constituyó "un hecho histórico" ya que "por primera vez están convocando a movilizarse los tres gremios de salud"., comentó Díaz.Laura Álvarez, médica residente del Hospital Penna, dijo a Télam Radio que "hubo declaraciones de Rodríguez Larreta diciendo que se iban a llevar a cabo negociaciones, pero no recibimos ninguna comunicación y no se nos convocó, entonces votamos en asamblea seguir con el paro mañana y movilizarnos para que Quirós nos reciba y nos dé una respuesta urgente".La asamblea de residentes y concurrentes continuó con una campaña de recolección de firmas en la plataformaque ya lleva reunidas casi 80.000 firmas, en la que reclama "sueldo digno para la salud pública" al plantear que, "con un sueldo de $121.000 equivalente a $340 la hora, no se llega a fin de mes".