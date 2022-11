Benedetto en Instagram: "Que la sigan contando como quieran pero esto es Boca"

Benedetto se expresó a través de Instagram tras la derrota de Boca (Foto Ramiro Gómez).

Marcos Rojo no pudo jugar pero se expresó en Instagram (foto Alfredo Luna).

Irónico posteo en redes de Marcos Rojo contra el árbitro Facundo Tello

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto, quien fue uno de los 7 expulsados de su equipo por hacer gestos contra el arbitro Facundo Tello en la derrota de esta tarde de su equipo ante Racing por 2 a 1 en la final del Trofeo de Campeones, subió en su Instagram un mensaje de apoyo al plantel.", puso el Pipa, quien se fue expulsado muy contrariado contra el arbitraje y luego de hacer gestos con sus manos indicando que Tello estuvo "pagado".Luego afirmó en la red social: ". Y orgulloso del esfuerzo que hicimos durante todo el año", cerró el "Pipa".El futbolista fue el último que se llevó la roja por el cual el partido se suspendió cuando faltaban cinco minutos para terminar el tiempo suplementario por dejar a su equipo con seis jugadores.Luego del escandaloso final con siete expulsados (cinco de Boca y dos de Racing en campo, más el director técnico Hugo Ibarra y Jonathan Galván y Carlos Zambrano que estaban en el banco), los jugadores de Boca amagaron con no recibir su medallas y luego de estar unos minutos en el vestuario decidieron ingresar al campo de juego para participar de la ceremonia.El plantel y cuerpo técnico que viajaron rumbo a Buenos Aires en vuelo charter decidieron no hablar con los medios acreditados en el estadio La Pedrera.Racing venció este domingo a Boca 2 a 1 por el Trofeo de Campeones, en un encuentro que se suspendió cuando faltaban 5 minutos por quedar Boca con seis jugadores, con goles de Martin Rojas y Carlos Alcaraz en tanto anotó para los perdedores Norberto Briasco.El plantel boquense tendrá exactamente un mes de vacaciones a partir del lunes, ya que volverá a la actividad el 6 de diciembre.El defensor y capitán de Boca Juniors Marcos Rojo, quien se encuentra lesionado, puso en su Instagram una fuerte frase contra el árbitro Facundo Tello, quien expulsó a cinco de sus compañeros por el cual se terminó el encuentro disputado esta tarde en el estadio La Pedrera con la victoria de Racing por 2 a 1 y la obtención del trofeo Copa de Campeones.", posteó el futbolista que no viajó a San Luis por estar recuperándose de haber sido intervenido del ligamento externo de la pierna derecha y recién podrá volver a jugar en junio del año próximo.La queja del futbolista contra el árbitro fue por las expulsiones de Hugo Ibarra, Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Darío Benedetto y Carlos Zambrano, por el cual el encuentro fue finalizado cinco minutos antes de cumplirse el tiempo suplementario.