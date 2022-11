Estudios ratificaron que talleres de subte cercanos a una escuela de Caballito contienen asbesto

(Foto: Víctor Carreira).

Dos informes oficiales ratificaron “que utiliza la empresa Emova (ex Metrovías) linderos a la escuela primaria Organización de Estados Americanos del barrio de Caballito y al jardín “contienen asbestos”, por lo cual las autoridades solicitaron que se "hagan los estudios correspondientes a estudiantes y a personal docente y no docente"., señala el documento firmado por el director Mariano Rodríguez Moncalvo.Y agrega que “es el resultado de las muestras que se analizaron a partir de lo que solicitamos hace ya 3 meses”, a la vez que pide “que se detenga la actividad de los hornos con asbestos inmediatamente” y que “se aíslen inmediatamente a la Escuela y al Jardín respecto del Taller”.En diálogo con Télam, Rodríguez Moncalvo señaló queEl 26 de octubre la escuela recibió los informes que “ya obran en manos” del Gobierno porteño "Emova, Informe de materiales conteniendo asbestos, Instalación Taller Polvorín, fecha 9, 18 y 24 de agosto de 2022" y "Emova, Informe de materiales conteniendo asbestos, Instalación Taller Bonifacio, fecha 24 de agosto de 2022" realizado por la empresa SI Consultores con el laboratorio CIH, sostiene el documento.", precisa el documento.También advierte que "la cabina para pintado de los vagones (capilla) que está junto a las ventanas que dan al jardín también es enorme y contiene asbestos" y que "sigue habiendo formaciones de trenes y piezas con asbestos fuera de los depósitos".“Estamos esperando que nos llegue el informe de la empresa GEO Assist SRL que tomara las muestras en nuestra escuela y que ya se nos adelantó oralmente que arroja positivos en la sala de caldera de nuestro Edificio”, dice el texto.El director de la escuela enfatizó que luego de los resultados solicitarony pidieron que se realicenSegún el relevamiento,que se encuentran por fuera del depósito ubicado en la calle Emilio Mitre 510.Rodríguez Moncalvo remarcó que, si bien desde el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) admitieron que es de interés primordial llegar a una solución, "uno de los mayores retos en la comunidad educativa es que lo pateen para los próximos años y es necesario que hagan las obras de manera urgente".El director del colegio ubicado en avenida del Barco Centenera 747La investigación comenzó en agosto cuando integrantes de la comisión de asbesto conformada por representantes de Sbase, Emova, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental (Apra), la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de Subsecretaría de Trabajo y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (Salud) tomaron muestras para determinar la presencia de asbesto del horno instalado en el taller Bonifacio que funciona en el subsuelo.Rodríguez Moncalvo sostuvo que el lugaSobre la situación ambiental del instituto, consideró que "las malas condiciones de la medianera del taller provoca que el aire del taller se respira en nuestra institución que tiene más de 400 chicos y chicas".A su vez, enfatizó que "Por su parte, el Ministerio de Educación porteño afirmó a Télam ""Los análisis realizados permanentemente por laboratorios especializados y aprobados por la Agencia de Protección Ambiental no detectan casos de ambientes con calidad de aire fuera de los límites que establecen las normas como de potencial riesgo a la salud de las personas", manifestaron.