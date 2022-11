A los 53 años murió Alejandro Chomski, director de "El país de las últimas cosas"

Chomski cursos sus estudios de cine en la Universidad de Nueva York y el American Film Institute.

El cineasta argentino Alejandro Chomski, autor del filmes como “Hoy y mañana” (2003), “Dormir al sol” (2010) y “El país de las últimas cosas” (2020), falleció ayer a los 53 años y sus restos serán velados mañana, informaron allegados a su familia a Télam.

El realizador nacido el 27 de noviembre de 1968 en Buenos Aires y formado en la Universidad de Nueva York y el American Film Institute, murió ayer en su cama mientras dormía, sin ninguna causa visible para el fallecimiento, y por ello se le está practicando una autopsia.

Una comunicación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales donde se lo despide, reseñó que Chomski "inició su carrera cinematográfica en la década del 90 trabajando como asistente de dirección en 'Coffee and Cigarettes', de Jim Jarmusch, y en otros proyectos de la mano de Emir Kusturica, Spike Lee y Luis Puenzo".

Lamentamos informar la muerte de nuestro colega, Alejandro Chomski ocurrida a los 53 años de edad. pic.twitter.com/nuIQEVqquJ — DAC - Directores Argentinos Cinematográficos (@dacdirectores) November 6, 2022

Por su parte, Directores Argentinos Cinematográficos publicó a raíz del fallecimiento que "con nuestro mayor sentimiento y pesar acompañamos a sus familiares y amigos en todo su dolor".

Además de los tres títulos citados (con “Hoy y mañana” compitió en Un Certain Regard del Festival de Cannes y los otros dos basados en obras literarias de Adolfo Bioy Casares y Paul Auster, respectivamente), en su filmografía es más amplia tanto aquí como en Estados Unidos.

Era amigo de Paul Auster y en los Estados Unidos dirigió, contratado, un musical con Jennifer López.

En ella se cuentan, entre otros tres largometrajes: “Maldito seas Waterfall

Despedimos al cineasta y guionista Alejandro Chomski, quien falleció en el día de ayer a los 53 años. pic.twitter.com/K0Mtdf1JSG — INCAA (@INCAA_Argentina) November 6, 2022

Su filmografía acredita una docena de cortometrajes, entre ellos, basado en un relato de Bioy Casares, con, rodado en Estados UnidosEn 2006 y nuevamente en Estados Unidos, Chomski fue contratado para dirigir, una película que tuvo como eje el ritmo reggaeton, producida por la cantante, y estrenada en ese país en mil pantallas.Poco después, en las antípodas de aquella, dirigiría el proyecto independiente(2008), con la actriz oriental Bai Ling, que como la anterior nunca llegó a estrenarse en la Argentina.!”, acerca del relato de, que surgió, según explicó "a partir de un diálogo que tengo con amigos y conmigo mismo, sobre si uno no podría largar todo y vivir de rentita... pero nunca nadie lo hace. Oscar Wilde decía que 'No hay tarea más difícil que no hacer nada'. Por más que mires al techo, el cerebro está activo, y elucubra qué pasa con ese techo.".También en 2016 estrenó los documentales, acerca del viaje que hizo con su abuelo a Rusia, registrados dos décadas antes,Fue amigo de Paul Auster, de quien precisamente rodó "El país de las últimas cosas", que los dos versionaron cuando el primero estuvo en 2001 en Buenos Aires para ambientarla en esta ciudad:, dijo en una entrevista con Télam.