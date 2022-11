Comienza el juicio a un hombre acusado de matar a su pareja con una "escopeta tumbera"

La cuadra donde ocurrió el femicidio de Liliana Lezcano.

El femicidio de Liliana Lezcano

Un hombre de 46 años comenzará a ser juzgado mañana en los tribunales de La Matanza acusado deen noviembre del año pasado, informaron este domingo fuentes judiciales.Se trata de(46), quien será juzgado desde las 9 de la mañana por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Matanza acusado del delito de "homicidio agravado por el vínculo y pEl debate oral comenzará este lunes en la sede judicial de Mendoza 2417 de la mencionada localidad bonaerense, donde los jueces Matías Rouco, Andrea Schiebeler y Alfredo Drocchi escucharán las declaraciones de al menos 11 testigos.Al respecto, Paula Lezcano (36), hija de la víctima, aseguró que buscará que el imputado reciba la pena máxima y admitió "tener muchos nervios" ante la primera audiencia del juicio."Estoy nerviosa porque no lo quiero ver a Rodríguez. No sé si me si van a salir las palabras. Ojalá esté tranquila. Yo quiero que le den perpetua. Porque si le dan menos, no lo vamos a entender", manifestó emocionada en diálogo con Télam Paula, quien brindará su testimonio al tribunal durante la audiencia de mañana.Al respecto, la hija de Liliana Lezcano adelantó que contará cómo su madre conoció a Rodríguez."Estuvieron 9 o 10 años juntos. En los primeros tiempos iba todo bien, lo veíamos normal. Después con los años, empezamos a verla con golpes a mamá, pero ella siempre decía que sufría caídas. Nunca dijo que la golpeaba porque no se animaba a denunciar", relató la mujer, quien se presentó como particular damnificado y contará con la asistencia legal del abogado Walter Fidalgo.El, en el barrio Villa Constructora de San Justo, en el sudoeste del conurbano, donde Lezcano vivía junto al imputado.De acuerdo a los pesquisas, personal de la comisaría 1ra. de La Matanza se trasladó hasta el lugar tras ser alertados por vecinos del barrio.Al arribar,Las fuentes señalaron que la mujer presentaba múltiples lesiones provocadas por armas blancas de fabricación casera tipo "faca", que se secuestraron en el lugar, al igual que una escopeta "tumbera" con cartuchos 12/70.Los peritos que trabajaron en la escena del crimen indicaron que el asesino también intentó desmembrar el cuerpo de la víctima para posiblemente trasladarlo u ocultarlo con mayor facilidad, añadió una fuente judicial.Además, los voceros revelaron que los compañeros de trabajo del acusado en una cooperativa de La Matanza reconocieron ante la Justicia que el detenido les pidió ayuda para descartarse del cuerpo.Por su parte, Rodríguez confesó el hecho ante el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza durante su indagatoria, a quien le dijo estar "drogado" mientras cometía el hecho.señaló ante el representante del Ministerio Publico.