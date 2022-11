Chubut avanza con un proyecto para sustituir el uso de gasoil por biomasa forestal

El secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta, destacó que "el chip de madera es 50% más barato por kilowatt comparado con el gasoil" al referirse al proyecto de biomasa forestal para la generación de energía que presentó recientemente en la provincia.Roveta, en declaraciones a Télam, detalló los orígenes del proyecto, hace 4 años, en donde la idea surgió a partir de pensar en la gestión económica del sector forestal y el manejo de los incendios.De esta forma, buscaban darle "dinamismo" al sector, implementar una producción de escala y que sea "económicamente viable".A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania los valores de la energía "se dispararon, y ese hecho le dio más fuerza al proyecto" de sustitución del uso de combustibles fósiles, especialmente, el gasoil.La puesta en marcha de esta nueva forma de combustiblea la provincia.A continuación, los principales tramos de la entrevista con Télam:-La biomasa forestal es la fracción biodegradable de los productos, subproductos y residuos procedentes de bosque. Se cortan como si fueran un chip de madera y en combustión, con un proceso de humedad previo, se genera la energía eléctrica y térmica.-Tomamos las localidades de Gualjaina, Paso de Indios, Corcovado, que están fuera del interconectado, con consumos medios de electricidad y vimos que con esa demanda era viable tener una planta de biomasa. Generarían una demanda estimada de 12.500 toneladas al año de biomasa terminada que implica en 25.000 en producción y con esto se justificaría la planta que va a tener mayor capacidad de producción. La planta va a estar ubicada en la localidad de El Maitén.-Se van a destinar alrededor de U$S 1 millón en la zona de producción de la materia prima que se traducirá en la creación de nuevos empleos. La inversión total, con la puesta en marcha, serían de unos U$S 7 millones.-Estamos calculando aproximadamente 100 nuevos puestos de empleo en total. Estas actividades van a permitir crear servicios asociados como la logística, el transporte lo que va a hacer que se vaya demandando más empleo. Es importante destacar que el sector forestal proporciona trabajo contra estación, hay una cuestión estacional por ejemplo el invierno, que son épocas en donde el manejo de bosques ofrece oportunidad de trabajo.-Hay un fuerte compromiso del Gobierno provincial hacia la transición energética, hay experiencia en paneles solares, en hidrógeno verde y ahora con este proyecto la novedad es que ingresa el sector forestal.-El proyecto es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Cada provincia tiene asignado un presupuesto que le corresponde por coparticipación. El proyecto tiene una inversión es de $ 38 millones.-Estamos reuniendo los estudios económicos y ambientales, carpetas, para hacer los llamados a licitación después vendría la etapa de la ejecución. También estamos evaluando la tecnología de los equipos, entre la china, la alemana y la india. Estamos viendo cual es la más adecuada para los motores, esa tecnología que ya se usa en todo el mundo, no es nueva.-El ahorro energético proyectado para la provincia sería de U$S 3 millones anuales lo que equivale en combustible a 3 millones y medio de gasoil que se queman en estas tres localidades que no está en la red. La provincia se ahorraría esos costos variables.-Creo que vamos a aportar un modelo replicable, hay varias provincias que están muy expectantes con esta experiencia y me parece que va a ser replicable en muchos rincones del país.