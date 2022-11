Sin Messi, Neymar condujo a PSG a un nuevo triunfo en la liga francesa

Mbappé no completó el partido por una fatiga muscular

El delantero estrella del seleccionado francés, Kylian Mbappé, no pudo completar el partido de Paris Saint Germain por una "fatiga muscular", explicó el DT Christophe Galtier.



Mbappé fue titular en la victoria del campeón de Francia en Lorient (2-1) pero fue reemplazado a cinco minutos del final por el español Pablo Sarabia.



A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, la salida de Mbappé con algunos gestos de dolor en la zona del aductor generaron preocupación en Francia.



No obstante, el DT Christophe Galtier aclaró que no fue nada "grave".



"No es nada grave. Kylian estaba algo fatigado y era mejor que saliera antes de arriesgarlo", explicó el entrenador.



"No quise forzarlo, hay que estar tranquilos con Mbappé", agregó Galtier.



El entrenador del último campeón del Mundo, Didier Deschamps, también sigue de cerca la situación de Karim Benzema, quien no jugará el lunes para Real Madrid contra Rayo Vallecano.



El ganador del Balón de Oro jugó 28 minutos contra Celtic por Liga de Campeones de Europa luego de tres partidos ausente pero el DT Carlo Ancelotti confirmó hoy que será baja nuevamente.



"Se entrenó el viernes y parecía estar bien, pero luego le costó un poco. Regresará el jueves ante el Cádiz", expresó el italiano.



Francia debutará en el Grupo D del Mundial el 22 de noviembre contra Australia.