Miles de motoqueros se manifestaron en reclamo de justicia por el crimen de Blaquier

El crimen de Blaquier

Andrés Blaquier fue asesinado la semana pasada durante un robo en el partido bonaerense de Pilar.

Brisa Villarreal (18) fue detenida acusada de ser quien manejaba la moto.

Luciano “Lucianito” Jesús González, un joven con antecedentes penales de menor y mayor, señalado como el autor del disparo que mató al empresario.

Miles de motociclistas se manifestaron este sábado frente a la Facultad de Derecho, en el barrio porteño de Recoleta, en reclamo de justicia por el crimen del empresario Andrés Blaquier, asesinado la semana pasada durante un robo en el partido bonaerense de Pilar, de mayores medidas de seguridad para los usuarios de ese tipo de rodados y de “condenas ejemplares” para los autores de homicidios.Cientos de motos comenzaron a ocupar desde la mañana cuatro de los seis carriles de avenida Presidente Figueroa Alcorta, frente a dicha casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires.Esteban, organizador de la marcha, dijo al canal de noticias TN que el motivo de la manifestación fue “la cantidad de hechos delictivos que se vienen dando” y que por ese motivo crearon “un grupo que se llama ´Motociclistas Agrupados”, con el objetivo de “expresar” lo que les está pasando.“Hoy lo que estamos pidiendo es más prevención, más seguridad, que la Justicia actúe como tiene que actuar y que se vean condenas ejemplares”, señaló Esteban.El organizador sostuvo que la problemática de los motoqueros se hizo muy notoria “públicamente por el caso y la tragedia de la familia Blaquier”, pero afirmó que ellos lo vienen “sufriendo desde hace un montón de tiempo”.“Esto no está solamente alineado a motos de alta gama, esto está alineado a los chicos que trabajan, a los chicos que usan las motos para ir a trabajar y como medio de transporte, de cualquier cilindrada, es impresionante realmente lo que estamos viviendo en concepto de inseguridad”, aseguró Esteban.En ese sentido, añadió: “Las motos las usan para delinquir, se exhiben con las motos en las redes sociales sin que la Justicia opere de oficio, porque la realidad es que están servidos en bandeja, porque salen a cara descubierta, mostrando las armas, mostrando las motos y estamos acá por esa impunidad”.Los manifestantes permanecieron hasta pasadas las 13 en el lugar, mientras que un grupo se dirigió hacia el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, ramal Pilar, donde fue asesinado Blaquier (62).En tanto, más de 42 mil personas ya firmaron una petición que fue lanzada unas horas después del crimen del empresario Blaquier en la plataforma Change.org (http://change.org/ExigimosSeguridad), en la que se señala: "Es increíble que no podamos circular tranquilos. Necesitamos y exigimos seguridad".El crimen de Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la firma Ledesma, se produjo el sábado pasado por la tarde cuando el empresario circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.Según las fuentes, el empresario fue abordado por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle.De acuerdo a los pesquisas, en esas circunstancias, uno de los asaltantes efectuó varios disparos contra Blaquier.La víctima recibió un tiro en el pecho, al tiempo que su esposa resultó ilesa, indicaron los informantes.Los principales testigos del hecho fueron una pareja amiga de la víctima que venía en otra moto acompañándolos a pocos metros de distancia.Tras la agresión armada, uno de los delincuentes se apoderó de la moto del empresario y escapó junto a su cómplice.Por su parte, Blaquier fue trasladado al Hospital de Pilar, en el que murió poco después a raíz de la herida de bala sufrida durante el asalto.En tanto, minutos más tarde del crimen, el delincuente que huyó con la moto de la víctima perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice.Más tarde fue detenida Brisa Villarreal (18) como acusada de ser quien manejaba la moto desde la cual fue asaltado Blaquier, mientras que al día siguiente fue atrapado Luciano “Lucianito” Jesús González, un joven con antecedentes penales de menor y mayor, señalado como el autor del disparo que mató al empresario.Este viernes, “Lucianito” declaró que no estuvo en el lugar del crimen y que ni él ni la otra apresada participaron del hechoEl fiscal Gonzalo Agüero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, cuenta con 15 días, prorrogables por otros 15, para pedir la prisión preventiva de ambos acusados por el delito de homicidio en ocasión de robo.