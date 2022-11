Boca y Racing definen en San Luis al ganador del Trofeo de Campeones

Foto: Nicolás Varvara.

Este trofeo debería establecer al "mejor equipo de la temporada".

Probables formaciones del partido de Boca y Racing

Boca Juniors, campeón de la Copa de la Liga y de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), enfrenta este domingo en San Luis a Racing Club, subcampeón de la reciente Liga, en el partido queEl clásico entre los "Xeneizes" y "La Academia" se juega este domingo, en Villa Mercedes, San Luis, con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de TNT Sports.En el caso de que el partido finaliceal cabo de los 90 minutosEl trofeo se juega entre el ganador de la Copa de la Liga y la Liga, pero al haber ganado Boca ambas competencias jugaron un desempate el miércoles último Tigre, subcampeón de la Copa, y Racing, segundo en la Liga, habiendo vencido el equipo de Avellaneda por 3 a 2 en el estadio de Huracán en tiempo suplementario, tras empatar (2-2) al cabo de los 90 minutos., pero está claro que Boca lo fue al haber dado dos vueltas olímpicas, solo que la Liga y la AFA determinan este tipo de definición para cumplir con el contrato de la TV, que indica que esta final debe jugarse.Boca, dirigido por Hugo Ibarra, llega tras lograr un trabajoso título en la Liga, postergando a Racing.Es seguro que este Boca no agrade a nivel futbolístico, que su juego no sea vistoso, pero ganó el título justificadamente al vencer en los partidos que fueron determinantes, como el Superclásico frente a River por 1-0 en La Bombonera, para alcanzar el logro, siendo efectivo y contando con una gran tarea defensiva.y luego sobresalió un goleador juvenil que no estaba en los planes y fue fundamental en la carrera hacia la consagración: Luca Langoni.Además, Boca se sobrepuso a las lesiones sufridas por Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Sebastián Villa y Darío Benedetto apelando a su cantera con jugadores muy conocidos por Ibarra luego de haberlos dirigido hasta mitad de año en la división Reserva como el mencionado Langoni, Cristian Medina, Gabriel Aranda, Gonzalo Morales o Agustín Sández, mientras que otro producto de las divisiones inferiores, Alan Varela, ya estaba consolidado y fue pieza clave en el mediocampo., pero defeccionó en la definición de todas las competencias de las que tomó parte.En ese sentido, Racing perdió la Copa de Liga (eliminado en semifinales por Boca), la Copa Argentina (quedó afuera con Agropecuario, de la Primera Nacional, en octavos de final), la Copa Sudamericana (en fase de grupos ante River de Uruguay) y en la Liga, dejando escapar un título que estaba a su alcance marrando un penal sobre la hora en la fecha final en la que cayó ante River (2-1) en el Cilindro de Avellaneda.Si Boca pierde, al formoseño Ibarra se lo va a cuestionar y comenzarán los rumores sobre la llegada de un reemplazante de mayor recorrido como entrenador para 2023, año en el que se apuntará nuevamente a la Copa Libertadores, el objetivo que desvela al club.Si Racing pierde, el equipo y el DT Fernando Gago recibirán otro doloroso golpe pasando a ser el quinto objetivo que no consigue ganar en la temporada consolidándose el peyorativo calificativo tribunero de "perdedor".En cuanto a los equipos, en Boca podrán jugar Frank Fabra y Guillermo "Pol" Fernández pese a las 10 amarillas que acumularon en el torneo doméstico, ambos habilitados por AFA, en tanto que en la ofensiva ingresarían Luis Vázquez y Norberto Briasco debido a que Langoni presenta una fatiga muscular, mientras que el "Pipa" Benedetto no se encuentra en su mejor nivel tras el desgarro que sufrió en La Plata ante Gimnasia hace 15 dìas.En Racing, que llegará con lo justo en lo físico luego de los 120 minutos que jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó ante Tigre, Maximiliano Romero ingresará por Enzo Copetti, quien sufrió esguince del tobillo y la rodilla derecha ante "El Matador" y estará inactivo entre dos y tres meses.En la primera edición del trofeo, Racing le ganó la final en 2019 a Tigre por 2 a 0 en Mar del Plata, con goles del paraguayo Matías Rojas. El equipo de Avellaneda había ganado la Liga, con Eduardo Coudet como DT, y Tigre la Copa de Liga, bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito.Y en la segunda, celebrada el año pasado en Santiago del Estero, River Plate no le dio mayores opciones a Colón de Santa Fe, al que vapuleó por 4-0.Será un clásico de estilos disímiles que tendrá un gran marco, puesto que el escenario puntano albergará a 30.000 hinchas que agotaron las entradas y estarán alentando a sus equipos, 15.000 para cada lado.Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi y Eugenio Mena; Jonatan Gómez, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT Fernando Gago.Arbitro: Facundo Tello.Cancha: La Pedrera, en Villa Mercedes, San LuisHora de inicio: 17.TV: TNT Sports.