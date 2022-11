La Expo Cannabis muestra "la revolución biomédica y cultural" que se vive por la planta

Foto: Cris Sille.

Especialistas en el uso de cannabis medicinal aseguraron estar viviendo "una revolución biomédica y cultural" en torno a esta planta y pidieron "la despenalización del consumo recreativo" en la tecera edición de la Expo Cannabis, que se extenderá hasta este domingo en el predio de La Rural, del barrio porteño de Palermo., profesor titular de Neurociencias del Institutos del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil."Hay un contraste entre el uso medicinal, que se dice bueno, y el uso recreativo, que se considera malo. El uso terapéutico en ciertos momentos es recreativo y el uso recreativo tiene mucho de terapéutico. Es una falsa dicotomía, hay que mirar sin prejuicios el cannabis como una planta ancestral", dijo el especialista.Y añadió queDesde de las 10, el predio de La Rural se colmó de miles de personas de todas las edades que fueron a ver los cientos stands, charlas y actividades culturales relacionadas con la planta."Siempre tuvimos la concepción de que sea algo transversal, siempre quisimos mostrarle a la sociedad que no usa cannabis que somos también ciudadanos que tienen hijos, trabajos o vacaciones", aseguró a Télam Martin Armada, integrante de la revista THC y organizadora del evento, y agregó que la exposición "se piensa para toda la familia".Según Armada, que integra la revista de cultura cannábica desde su lanzamiento en 2006, la masividad que ganó la discusión sobre el cannabis en la actualidad "tuvo como punto de quiebre el reconocimiento y la aceptación del potencional medicinal de la planta".En ese sentido, Armada aseguró que se debe terminar de aplicar todos los derechos con respecto al cannabis medicinal y que el próximo paso "es un regulación integral, terminar con la prohibición del cannabis"."Hicimos una encuesta sobre usos de cannabis, donde respondieron más de 65000 personas, y un 82% se autopercibe como usuario adulto o recreativo. Viviendo en democracia tenemos que legislar para las mayorías, que son los usuarios no medicinales", aseveró.Si bien la mayoría de los asistentes eran jóvenes, que disfrutaban de tomar mates y encender cigarrillos al sol, también se vio muchos adultos mayores que se acercaron a la expo a mostrar su apoyo y conocer más sobre el cannabis, lo cual evidencia el cambio cultural del que hablaban los especialistas y activistas.Mabel, docente jubilada de oriunda del partido bonaerense de San Miguel, comentó que "me enteré de boca en boca del aceite y lo empecé a usar y fue milagroso"."La verdad que yo lo veo como un beneficio para la salud. Antes se lo consideraba droga, pero estoy impresionada, hay un saber científico detrás", afirmó.La provincia de Jujuy ya tiene su propia empresa de cultivo y producción de cannabis llamada Canava, que hace distribución de aceite en esa jurisdicción bajo receta médica para tratar la epilepsia refractaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y síntomas relativos al cáncer."Con 35 hectáreas somos el cultivo legal más grande de Latinoamérica. El producto está disponible solo en Jujuy, pero estamos esperando que Anmat autorice la distribución en todo el país en los primeros meses de 2023", aseveró Carolina Ituarte, médica oncóloga y encargada del área de Investigación y Desarrollo de la empresa provincial jujeña.Anabella Cabrera, integrante de la asociación de veterinarios cannábicos Vet Cann, comentó que los usos de la planta no se restringen sólo a humanos."Viene creciendo mucho la demanda en mascotas. Ven que funciona bien en humanos y entonces quieren verlo reflejado en su animal de compañía", aseguró.En la segunda jornada de las expo se volvió a reclamar por la modificación de la ley 27.737 para evitar arrestos por portación para consumo personal."Festejamos todo el acompañamiento estatal que hay hoy en día, pero a la vez nos genera un desasosiego la ley de drogas. Siempre quedamos en manos de los magistrados cuando hay una causa, a veces te pueden tomar como que es cannabis medicinal y otras como si fueras un narcotraficante", lamentó Fernanda Alvez, integrante de la Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la semilla de Cannabis (CriaCann)