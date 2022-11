Cultura

06-11-2022 07:49 - ANIVERSARIO

Martín Fierro: una obra que propone la conjunción de literatura y política

"Al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado en algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del hotel, salga a conocer el mundo", anunció hace 150 años José Hernández, de quien el 10 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, fecha en que se celebra el Día de la Tradición.