El fotógrafo Gonzalo Lauda ofrece un impactante relato visual de la historia argentina

Foto Prensa.



Las invasiones inglesas, el cruce de los Andes o la muerte de Güemes son algunos de los acontecimientos más destacados de la historia argentina recreados a través de imágenes escenificadas por el fotógrafo Gonzalo Lauda, quien dedica su serie "Batallas" a momentos épicos de la Independencia, una tarea titánica que incluye movilizar al ejército argentino actual a locaciones especiales para conseguir la toma ideal.



Esta impresionante serie de imágenes -que resultó finalista del Latin America Professional Award, categoría del certamen Sony World Photography Awards y que se vio hasta hace pocos días en la galería porteña ArtexArte- propone un acercamiento a un mundo aguerrido e independentista, una historia que fue contada primero a través de pinturas de la época y hoy, desde la punzante mirada de Lauda.



Tal vez su trabajo se inscriba en la línea de artistas del estilo de Cándido López, soldado voluntario en la guerra contra el Paraguay, herido por una granada en Curupaytí, donde pierde la mano derecha. Al no poder continuar luchando, Cándido es trasladado a Buenos Aires, donde comienza a educar su mano izquierda para volver a pintar esos impresionantes recuerdos de la guerra de la triple alianza, que hoy se exhiben en el Museo de Bellas Artes y en el Museo Histórico Nacional. Sus descriptivas pinturas, sus representaciones visuales de la guerra, son realizadas muchas veces años después, en base a sus vivencias, sus bosquejos previos, su memoria emotiva. Las invasiones inglesas, el cruce de los Andes o la muerte de Güemes son algunos de los acontecimientos más destacados de la historia argentina recreados a través de imágenes escenificadas por el fotógrafo Gonzalo Lauda, quien dedica su serie "Batallas" a momentos épicos de la Independencia, una tarea titánica que incluye movilizar al ejército argentino actual a locaciones especiales para conseguir la toma ideal.Esta impresionante serie de imágenes -que resultó finalista del Latin America Professional Award, categoría del certamen Sony World Photography Awards y que se vio hasta hace pocos días en la galería porteña ArtexArte- propone un acercamiento a un mundo aguerrido e independentista, una historia que fue contada primero a través de pinturas de la época y hoy, desde la punzante mirada de Lauda.Tal vez su trabajo se inscriba en la línea de artistas del estilo de Cándido López, soldado voluntario en la guerra contra el Paraguay, herido por una granada en Curupaytí, donde pierde la mano derecha. Al no poder continuar luchando, Cándido es trasladado a Buenos Aires, donde comienza a educar su mano izquierda para volver a pintar esos impresionantes recuerdos de la guerra de la triple alianza, que hoy se exhiben en el Museo de Bellas Artes y en el Museo Histórico Nacional. Sus descriptivas pinturas, sus representaciones visuales de la guerra, son realizadas muchas veces años después, en base a sus vivencias, sus bosquejos previos, su memoria emotiva.

Hitos de la historia

Lauda, quien viene del mundo publicitario, recrea en sus fotografías hitos de la historia de la Independencia Argentina: relatos visuales de aquello que mayormente conocimos por los libros. Para eso, debe movilizar al ejército argentino actual a locaciones especiales, grandes producciones donde el movimiento, la luz y la atmósfera juegan un papel clave en cada obra.



"Lo que estoy haciendo con las imágenes es realzar nuestra parte histórica, que no quede olvidada. No hay mucho registro de pinturas de la época, y a mí me gusta lo épico y me gusta Argentina, pero no contada desde el dato duro que no te llega, que no te dice nada. Que digamos algo más de esa historia, y que sea atractivo, emotivo, que te alcance", cuenta Gonzalo Lauda en una entrevista con Télam.



Hay movimiento y dramatismo, además de una gran producción, en "Invasiones Inglesas", la imagen que representa la lucha por la independencia en la Segunda Invasión inglesa de 1807, en la que las tropas británicas, luego de tomar Montevideo, fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Se trata de una toma directa, inspirada en una pintura de época colonial, y solamente el fogonazo y el fondo se realizaron mediante la técnica de 3D.



"Todas las fotografías son realizadas con soldados de verdad, conseguí que el ejército me preste los uniformes, todas las imágenes hechas con soldados de los mismos regimientos que combatieron en la independencia. La única vez que utilicé extras fue para representar las invasiones inglesas, que el enemigo lo interpretaron actores", detalla el fotógrafo.



Sentir la Patria. Malvinas 40 años