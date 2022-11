Un edulcorado "Pinocho" de Del Toro pasó junto a lo último de Trueba y Mark Mylod por Mar del Plata

Pelicula animada Pinocho de Guillermo del Toro. //Foto Prensa

La esperada película animada "Pinocho", de Guillermo del Toro, pasó por la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, junto a la divertida "Tenéis que venir a verla", del español Jonás Trueba, y "El menú", thriller coral de Mark Loyd.Si bien "de la región, fueron varias las familias que se retiraron de la sala 1 del Cine Ambassador, que, atraídos por el clásico de Carlo Collodi, no se percataron de que el realizador es el mismo de "Hellboy" y "El laberinto del Fauno" y que en sus cintas lo que reina es la oscuridad.Más allá de ese detalle del catálogo, estede maneracomo, por ejemplo que Geppetto tenía un hijo, Carlo, fallecido en un bombardeo en la Primera Guerra Mundial o que el niño de madera fue concebido en una noche de borrachera, durante la Segunda Guerra Mundial.Además, para agregarle, necesario para lo políticamente correcto, pero porse crea un conflicto entre el carpintero y un representante del fascismo en el pueblo.Si bien, hay unque se acompaña por chistes poco graciosos y una crueldad completamente fuera del tono de los personajes. En definitiva,La misma sala que recepcionó al filme del realizador mexicano abrió sus puertas para "El menú", película de un director con pocos largometrajes, pero una filmografía impactante en televisión: "Sucecssion", "Game of Thrones" y "Shameless", entre otras emisiones que lo llevaron a ganar dos Emmy. Será todo un misterio, de todas formas, tanto el por qué "Pinocho" fue a parar a Mar de Chicas y Chicos, como queMás allá de eso, la película esen el que en vez de buscar al asesino,Con el"El menú" congrega a una cantidad de personajes, millonarios en su mayoría, que se dan el lujo de ir a comer a un selecto restaurant. Pero sin que medie mayor explicación, el cheff se transforma de anfitrión en un psicópata con deseos de aniquilar a sus huéspedes., la cinta de Mylodmuchas veces abandonada a su suerte, para poder comprender por qué cada personaje actúa como actúa. O, en realidad, para comprender por qué no actúa como debería actuar.Por último, anoche, el Cine de Los Gallegos fue testigo de una"Tenéis que venir a verla", un clásico de este festival quey, haciendo gala de un cine de bajo presupuesto, se las arregla para crear grandes historias con pequeñas películas.Los mismos nueve meses en los que una de las parejas se fue a vivir a las afueras de Madrid y la otra no muestra deseos de visitarlos.Tras la distancia, deciden tomar el tren y viajar hacia el campo para pasar una velada en la que esta amistad, que pareciera ser tirada de los pelos, toma nuevos carriles que los conducen hacia una manera de relacionarse que antes no pensaban. Divertida, sutil y con toques naturalistas, "Tenéis que venir a verla"Cómo seguir adelante y cambiar sin cambiar es el debate interno que por el que se cruzan y por el que, al parecer, todos están sin ánimos ni pasiones para seguir.Con salas llenas y público que hasta se queda parado en los pasillos, el primer fin de semana a puro sol en Mar del Plata continúa su senda cinéfila hasta el 13 de noviembre, día que dirá punto final a una edición con 140 películas.