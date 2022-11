Unos 600 estudiantes de cine beneficiarios de becas "Progresar" llegaron al Festival de Mar del Plata

Participan unos 600 estudiantes de diferentes carreras de cine y artes audiovisuales del país./ Foto Alejandro Moritz

Unos 600 estudiantes de diferentes carreras de cine y artes audiovisuales del país beneficiarios de las becas "Progresar" llegaron a Mar del Plata para participar del Festival Internacional de Cine que se realiza en la ciudad balnearia, en el marco del programa “Amar el Cine”.Los jóvenes, provenientes de uentre más, viajaron en tren desde la estación porteña de Constitución y fueron recibidos a su arribo este viernes en la estación Ferroautomotora por el ministro de Cultura de la Nación, Tritán Bauer, y la titular de Anses, Fernanda Raverta.También estuvieron presentes el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle; y la secretaria de Cooperación del Ministerio de Educación, Andrea García.“Este es un programa que le permite a los estudiantes de carreras relacionadas a lo audiovisual de participar de este festival de cine argentino y mundial que se está desarrollando en Mar del Plata con tanto éxito y muchas presentaciones”, planteór a Télam.El ministro señaló quey relató que unas horas antes había participado de la inauguración en "la feliz" de la sede marplatense de la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), especializada en animación y nuevas tecnologías, con el fin “de que los chicos no tengan que viajar a Buenos Aires a formarse sino que lo puedan hacer aquí generando arraigo, desarrollo industrial y se den a conocer más bondades de esta maravillosa ciudad”.Por su parte,afirmó su satisfacción por que “jóvenes becados del programa ´Pogresar´ estén en pie de igualdad en las condiciones de cualquier persona que viene al Festival de Cine de Mar del Plata, para apreciar y ver una película”.“En este festival ustedes jóvenes de la patria argentina van a aprender mucho y no dudo que algún corto o película que ustedes van a producir tiene que ver con alguna de las anécdotas de lo que pasó en este viaje en tren, de lo que vivieron frente al mar o escucharon en una charla”, sostuvo la titular de Anses.“Esto es un sueño; ver en este festival a referentes que nos brindan charlas y que nos proponen ideas para crear es una experiencia buenísima”, dijo a esta agencia“La idea es debatir y ver películas con otras miradas de estudiantes de distintas provincias donde las costumbres, creencias y formas de vivir son diferentes”, puntualizó.Por su parte,consideró: “Esta es una experiencia nueva que agradezco a Trenes Argentinos y a todos lo que hicieron posible que hoy estemos en esta ciudad disfrutando de este festival tan prestigioso”.“No conocía el mar -añadió-, y gracias a esta oportunidad hoy estoy llenando mi cabeza de ideas que me inspiran para crear viendo tan solo desde la arena como llegan las olas a la orilla”.remarcó: “Creo que es una experiencia única que me abrirá la cabeza para crear y conocer las idiosincrasias de otros lugares de la Argentina profunda. Donde el intercambio de visiones y de ideas nos haga crecer como futuros profesionales”.