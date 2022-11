Cuidarse de excesos y atender a los signos de alarma, los consejos de cardiólogos antes del Mundial

Tano Pasman dice que vive el fútbol con "la misma intensidad" a pesar de haber sufrido una isquemia

Santiago "El Tano" Pasman, ferviente hincha de River Plate, aseguró a Télam que sigue viviendo el fútbol "con la misma intensidad" que lo hizo viral en 2011 cuando fue grabado al reaccionar al descenso a la segunda división del equipo "Millonario", reconoció que su efusividad es "algo inmanejable", pero que tuvo que seguir las recomendaciones médicas de no ver un partido "por miedo a que me diera otra isquemia".



"Sigo viviendo los partidos de fútbol con la misma intensidad, por supuesto dependiendo de la importancia del juego", dijo Pasman, que hoy tiene 63 años y saltó a la fama hace más de una década por sus reacciones frente al televisor durante los partidos de River.



El ataque cerebral isquémico, que ocurre cuando un coágulo sanguíneo bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro, lo afectó durante la semifinal de 2014 de la Copa Sudamericana de fútbol, y contó que debió ser internado. "Empecé a hablar pavadas durante el partido", dijo.



Por su situación de salud, no pudo ver el final del campeonato de ese año. "Tuve que hacerle caso a mis hijos y fundamentalmente a mi mujer, que me pidieron por favor que no viera el partido, porque tenían miedo que me diera otra isquemia, o sea, directamente me infarte", contó.



"Nunca más lo vi, era un partido importante y realmente la pasé mal. Quería estar en otro lugar y estaba en un lugar que no quería estar", relató sobre ese momento Pasman, quien no vive de la misma manera "un campeonato de la liga local, sin menospreciar a nadie".



Sobre los fanáticos del fútbol que como él pueden enloquecer por una mala jugada, Pasman no tiene mucho para decir. "Ojalá tuviera una recomendación para aquellos que viven el fútbol apasionadamente, pero no puedo hacer ninguna porque yo lo sufro, la paso mal y no hay manera".



"El último River-Boca me tomé una pastilla el día del gol de (Darío) Benedetto antes del partido, porque estaba muy nervioso y no me hizo ningún efecto, y eso que me tomé un calmante bastante fuerte. Por supuesto que no lo hago todos los partidos, pero ese día me sentía mal por los nervios", relató.



"Me hago demasiado mala sangre, es verdad, a mi edad ya no tiene mucho sentido, pero es algo que es inmanejable", reconoció y señaló que seguirá los partidos de la Argentina en el próximo Mundial "con todas las expectativas"



Finalmente, a pesar de los resultados favorables o no que se puedan vivir en el fútbol, Pasman remarcó que "la vida sigue, mi vida es mi mujer, mis cinco hijos y mis seis nietos".