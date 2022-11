A 17 años del "No al ALCA", Taiana dijo que Argentina "mantuvo la defensa de su soberanía"

"Esa decisión mantuvo una tradición argentina de defender la soberanía nacional", dijo Taiana / Foto: Eliana Obregón

Hoy se cumplen 17 años del día en el que le dijimos No al ALCA para decirle sí a la integración con nuestros hermanos de la región.



La unión de nuestros Pueblos es el camino por el que debemos transitar para tener un desarrollo con autonomía y Justicia Social. pic.twitter.com/Zd8DICaB4I — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) November 5, 2022

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, sostuvo este sábado que con la decisión de, se "mantuvo una tradición argentina de defender la soberanía nacional" y consideró que actualmente "puede volver a reactivarse la integración regional, aunque no de la misma manera"."Me parece que esa decisión mantuvo una tradición argentina de defender la soberanía nacional y la búsqueda de un desarrollo con justicia social, integración regional y para que todos aquellos que quedan rezagados tengan una posibilidad. Creo que quizás puede volver a reactivarse con el triunfo del (presidente electo de Brasil) Lula Da Silva pero no de la misma manera",El rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) encabezado en un acto por el entonces presidente Néstor Kirchner y sus pares de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Venezuela, Hugo Chávez, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, constituyó una de las decisiones más trascendentales a nivel de una estrategia regional coordinada entre varios países.", señaló en Twitter Taiana, quien por entonces era vicecanciller y fue elegido por Kirchner como coordinador nacional de la cumbre hemisférica.En este sentido, el ministro explicó a esta agencia que "era una opción que subordinaba y limitaba nuestras posibilidades de desarrollo", por lo tanto "la estructura del comercio de Argentina no habría sido posible si se hubiera apostado al ALCA".Los cuatro presidentes latinoamericanos, más Nicanor Duarte Frutos de Paraguay se alinearon detrás de la consigna de crear trabajo para "enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática". Estos conceptos dieron origen al titulo del final de la, que abrió la discusión el viernes 4 y cerró el debate el sábado 5 de noviembre de 2005 en la ciudad balnearia.El ministro de Defensa, indicó que sin el rechazo del ALCA "no hubiera sido posible la creación de la Unasur, la Celac o la ampliación del Mercosur".Taiana indicó que tras la caída del muro de Berlín la expectativa "era subordinarse a Estados Unidos y a un mundo unipolar"."Creímos y teníamos razón, que el mundo iba a tener un desarrollo multipolar y que por lo tanto la Argentina tenia que tener otra estrategia: buscar el fortalecimiento y la integración regional, y desde ahí tener una voz mas fuerte", afirmó el ministro.Elcelebrada en el estadio mundialista de Mar del Plata, el viernes al mediodía, dónde pronunció su una que hizo historia: "ALCA, ALCA, al carajo".Frente a la posición unificada del Mercosur, se opusieron las naciones que integraban NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), integrado por México, Canadá y Estados Unidos, cuyo presidente Bush comandó la ofensiva para lograr que los 34 jefes de Estado americanos firmaran el acta de creación del ALCA, el mercado único que abarcaría de Alaska a Tierra del Fuego.Elen las que los mandatarios de todo el continente debatieron sobre la conveniencia o no de crear el ALCA.En las negociaciones,, razón por la cual el Mercosur tampoco aceptó reducir los aranceles a las manufacturas. Los negociadores argentinos consideraron que al abrir la frontera a los productos industriales de Estado Unidos y que ese país no actuara con reciprocidad significaba un perjuicio.Durante las discusiones, el vicepresidente de Panamá, Samuel Lewis, cuyo gobierno estaba alineado con Bush, hizo mención explicita a la posibilidad de realizar una votación para llegar a un acuerdo.Esta posibilidad fue echada por tierra cuando Kirchner respondió desde la presidencia de la asamblea que estaba "asombrado por el planteo. No es cuestión de votos, sino de consenso. No creo que quieran enemistarse con el 75 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de América del Sur"."El no alineamiento activo era la mejor opción para un país como la Argentina", expresó Taiana a Télam.Finalmente, se desarmó la propuesta del Gobierno estadounidense y la constitución del ALCA fue rechazada, lo que se convirtió en un símbolo de unidad para el Mercosur."Luego, en la década siguiente sobrevino en la región una ola conservadora que hizo retroceder mucho al proceso de integración, y por eso ahora hay que reconstruirlo", afirmó Taiana.Sobre la posibilidad de volver a reproducir esta unidad, el funcionario expresó que ""."Tenemos coincidencias con el gobierno de Gabriel Boric en Chile y con el de Gustavo Petro en Colombia. Me parece que existen condiciones favorables para ampliar el proceso de integración. Estamos en un mundo difícil desde el punto de vista económico, político, mucho mas incierto y con guerras", señaló.Como ministro de Defensa indicó que la estrategia castrense de la argentina es "operativa y autónoma" y eso hace que no queramos "depender de nadie".", concluyó Taiana.