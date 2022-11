Ahora sobre pinturas de Goya, activistas denunciaron el calentamiento global

Las dos militantes no dañaron los cuadros, pero pintaron "+1,5°C" en el muro entre las dos pinturas, en referencia al objetivo de calentamiento con el que se comprometió la comunidad internacional.

Dos militantes ecologistas pegaron, este sábado, sus manos en el marco de dos pinturas de Goya en el museo de Prado de Madrid, para, informó la policía española, que detuvo a las manifestantes.Las dos militantes no dañaron los cuadros, pero, en referencia al objetivo de calentamiento con el que se comprometió la comunidad internacional.En un video subido a internet por Extinction rebellion, colectivo ecologista, se observa a las dos activistas con una mano cada una pegada a una pintura en una de las salas del museo, antes de ser detenidas por personal de seguridad del museo, informó la agencia de noticias AFP.Las dos pinturas en cuestión son "La Maja desnuda" y "La Maja vestida", de pintor español Francisco de Goya (1746-1828), según Extinction rebellion que precisó en un comunicado que la acción es una "señal de protesta" frente al "aumento de la temperatura mundial, que va a provocar un clima inestable con graves consecuencias en todo el planeta".contra pinturas importantes realizadas por maestros de la talla de Leonardo da Vinci, Claude Monet, Vermeer y Van Gogh.En octubre pasado, el grupo Just Stop Oil! arrojó sopa de tomate sobre los "Girasoles" de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres, pero la pintura, que estaba protegida por vidrio, no sufrió daños, mientras que el viernes, militantes en Roma arrojaron sopa contra un Van Gogh protegido por un vidrio.