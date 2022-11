Pedro Cachín: "Todo fue positivo este año, mejor de lo planificado"

Cachín llegó a la tercera ronda del US Open, en una gran actuación/ Foto: AFP

El nacido en la provincia de Córdoba se encuentra radicado en España desde el 2014.

Cachin sueña con la Copa Davis /Foto:@ATPTour_es

El tenista cordobés Pedro Cachín, quien protagonizó el año más destacado de su carrera con la obtención de cuatro títulos Challengers, un buen paso por el US Open y una mejoría de casi 200 puestos en el ranking mundial, admitió hoy que "todo fue positivo" y destacó que la temporada 2022 se dio "mejor de lo que había planificado"."Todo fue positivo este año, sinceramente no pensaba que podía irme tan bien si me lo planteaban en enero o febrero cuando no se daban los resultados. Comencé a levantar a partir de abril, se dio todo mejor de lo que había planificado", analizó el tenista nacido en Bell Ville hace 27 años, en diálogo con Télam.Cachín, radicado en Barcelona desde 2014, atendió a Télam desde Murcia, donde se encuentra jugando un torneo de Interclubes, y además de repasar su gran temporada anticipó que sueña con seguir dando pasos valiosos en 2023."Cuando comenzó el año estaba en el puesto 245 y me había puesto como objetivo jugar el Abierto de Australia. Fui a Melbourne y no pasé la clasificación pero me sirvió para estar en un gran torneo y confiar más en mi tenis", expresó el tenista de Bell Ville."Tuve algunos altibajos hasta fines de marzo cuando llegué a la final en el Challenger de Marbella, ahí me di cuenta que estaba a nivel, que podía competir, lo tomé como una oportunidad que se me estaba dando para saltar", reveló Cachín, quien en ese torneo venció entre otros al austríaco Dominic Thiem, el alemán Philip Kohlschreiber y el español Pablo Andújar, antes de caer en la final ante el local Jaume Munar.Su mejoría se hizo notoria cuando ganó los Challengers de Madrid y Praga, sus dos primeros títulos en un año en el que también se impuso en los torneos de Todi, Italia, y Santo Domingo, en la República Dominicana, y además jugó otras tres finales de la categoría (Marbella, Lyon y Verona)."Encontré una senda competitiva muy buena, ganar en Madrid y Praga me dio tanta confianza que después lograba buenos resultados hasta jugando mal. Tomé mucho impulso y eso me permitió plantearme nuevos objetivos en el circuito", analizó Cachín.Esas metas que se propuso le permitieron jugar dos Grand Slam, el primero en Roland Garros tras superar la clasificación, y luego en el US Open cuando mostró su mejor repertorio para eliminar al esloveno Aljaz Bedene y al estadounidense Brandon Holt, antes de caer en la tercera ronda frente al francés Corentin Moutet."En Roland Garros entré como 'lucky loser', gané un partido y perdí el otro, pero entendí la magnitud que tiene jugar en estos torneos. En el US Open me fue bien pero me encontré con un rival que estaba en un gran día", recordó en alusión a Moutet.El tenista reveló claves de su juego que le reportaron saltar del puesto 245 con el que inició el año al 55 que ocupa en la actualidad, es decir con una mejoría de 190 casilleros."Ahora confío más en mi tenis y agarré un envión anímico muy grande. En lo técnico, me convertí en un jugador más agresivo y mejoré mucho el saque, eso me permitió salir de apuros, salvar puntos y hacerle ver a mis rivales que les iba a costar ganarme", explicó el tenista, que regresará a su ciudad para fin de año.Las buenas actuaciones de Cachín no pasaron desapercibidas para Guillermo Coria, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina que lo consideró en su momento para definir la formación de cinco tenistas que jugó en Bologna las Finales 2022 en el Grupo C junto al anfitrión Italia, Croacia y Suecia."Hablé con Guillermo, pero no sobre la posibilidad de integrar el equipo, sino que me felicitó por mis resultados. Por supuesto que jugar la Davis sería algo fascinante, vivir esa experiencia con un país entero pendiente es algo que me gustaría mucho", reveló Cachín.El bellvillense es un fanático de la Davis, de hecho en 2016 gozaba de unas semanas libres y se trasladó desde Barcelona a Pesaro para alentar desde la tribuna al equipo dirigido por Daniel Orsanic que le ganó a Italia por 3-1 en cuartos de final, en el año en que luego se conquistó la "Ensaladera de Plata" tras vencer en la final a Croacia, en Zagreb."No armé mi calendario todavía pero seguramente comenzaré con la gira australiana y con los objetivos renovados. Este año me sentí bien, compitiendo al nivel de todos, no solo por haber ganado Challengers. Mi desafío es mantenerme, si pudo pisar el 'top 30' o 'top 40' mejor", vaticinó.Cachín recordó finalmente a Télam que otro de sus propósitos es poder "mantenerse sano", sin lesiones que lo compliquen o le impidan competir.Es que el cordobés no olvida que su carrera se vio interrumpida dos veces, primero en 2016 cuando sufrió una fractura por estrés en una vértebra, y luego en 2019 debido a una rotura de los ligamentos de un tobillo.