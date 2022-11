La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz / Foto: Victoria Gesualdi

"Somos un cuerpo, un gabinete y debemos reflexionar más allá de nuestras posiciones individuales" Victoria Tolosa Paz

Potenciar trabajo

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró este sábado que el presidente Alberto Fernández hará "todo lo posible para conservar la unidad" del Frente de Todos (FdT) y sostuvo que "la verdadera adversidad está en la derecha"."El Presidente va a hacer todo lo que pueda para conservar la unidad en la diversidad y combatir así la adversidad en Argentina.", señaló Tolosa Paz en declaraciones a CNN Radio.Y en ese sentido, agregó: "La adversidad es la derecha en la argentina. El FdT tiene una caja de herramientas para combatir todo eso". Fernández participó el viernes, junto al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, de la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, en la ciudad de Santa Fe , dónde abogó en la necesidad de mantener "la unidad en la diversidad para enfrentar a la adversidad", que "nos sigue amenazando todos los días".En esta línea, el Presidente aseguró que "la adversidad se llama derecha", dijo que "no está entre nosotros, está enfrente" y manifestó que "un día le pone una pistola en la cabeza a Cristina" y "otro día se la ponen al pueblo argentino".Tolosa Paz afirmó que"Hay que debatir las herramientas de ese proyecto de país, el Presidente ha dicho que está dispuesto a debatir las herramientas", aseguró.La ministra consideró que, como parte del gabinete del Gobierno nacional, tiene "una enorme responsabilidad" y"Somos un cuerpo, un gabinete y debemos reflexionar más allá de nuestras posiciones individuales", sostuvo.Tolosa Paz señaló que " o se está adentro o se está afuera" y que "no hay posibilidad de que nuestro gabinete trabaje sin articulación".Por otra parte, la funcionaria sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de no generar más altas en el plan Potenciar trabajo va a repercutir en bajas constantes."Hay gran cantidad de movimientos sociales que han adherido a este decreto porque entienden que, el trabajo se construye con mano de obra y capital", indicó.Finalmente, Tolosa Paz aseguró que ha trabajado conjuntamente con el Ministro de Economía, Sergio Massa, en los artículos del Presupuesto Nacional que conciernen a su cartera y que hoy tiene media sanción en la Cámara de Diputados. "Hemos trabajado con el equipo de Sergio Massa, para tener la incorporación de las partidas por arriba de la proyección de la inflación, vamos a poder dar cobertura", concluyó.