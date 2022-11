El fantasma que acecha a los seleccionados del Mundial

Scaloni sufre con las lesiones y molestias musculares de sus jugadores, de cara a Qatar 2022 / Foto: Fernando Gens

Foto: AFP

"El jugador es un ser humano, no es una máquina, eso ya quedó comprobado. Hay una integración mente cuerpo. Todo lo que pasa en la mente repercute en el cuerpo y viceversa. El nivel de estrés se potencia con el Mundial" Marcelo Roffé, licenciado, master y doctor en Psicología

"Muchos futbolistas todavía están jugando en las ligas y eso hace que se vuelvan más vulnerables y se potencie la ansiedad"

El sueño visualizado durante los últimos cuatro años puede derrumbarse en un instante: las lesiones, ese flagelo tan perturbador en la carrera de un futbolista, cobraron una llamativa notoriedad en las semanas previas al Mundial de Qatar yA 15 días del partido inaugural de la Copa del Mundo, con las ligas top del planeta en curso, la lista de bajas aumenta como el miedo de los jugadores a sufrir un contratiempo físico que los condene a contemplar desde afuera de la cancha la máxima competencia de la FIFA.El armonioso tránsito de la Argentina hacia el primer Mundial de Medio Oriente se vio alterado por una maldita racha de lesiones que afectó, de distinta manera, a una docena de futbolistas seleccionables por el entrenador Lionel Scaloni.Los principales casos, todos de índole muscular, comprometieron aLa preocupación por el tema se acrecentó este sábado al conocerse que Lionel Messi presenta una inflamación en el tendón de Aquiles por la que no podrá jugar el partido de este domingo entre París Saint-Germain (PSG) y Lorient. La repetición de esos incidentes en futbolistas de alto rendimiento plantea una disyuntiva acerca de la eventual causalidad o la simple casualidad."El jugador es un ser humano, no es una máquina, eso ya quedó comprobado. Hay una integración mente cuerpo. Todo lo que pasa en la mente repercute en el cuerpo y viceversa. El nivel de estrés se potencia con el Mundial, independientemente del momento del año en que se juegue", explicó Marcelo Roffé, licenciado, master y doctor en Psicología, de amplia experiencia en el mundo del fútbol.El psicoanalista Ricardo Antonowicz (MN 11556) coincidió en la influencia emocional para la aparición de las dolencias: "Definitivamente. El jugador profesional entra al campo de juego con su fisiología pero también con sus expectativas e inseguridades. La ansiedad prevalece antes de salir a la cancha, es un estado de inquietud irracional y continua".La problemática no es exclusiva de Scaloni, también alcanza a otros seleccionados participantes que deberán afrontar el Mundial con ausencias que pueden resentir sus posibilidades deportivas.El vigente campeón Francia, por caso, no podrá contar con dos figuras que se bañaron de gloria hace cuatro años en Rusia: los mediocampistas N'Golo Kanté y Paul Pogba. Alemania resignó a su centrodelantero Timo Werner, Portugal descartó al atacante del Liverpool inglés Diogo Jota, el mediocampista Giorgino Wijnaldum (PSG) estará ausente en Países Bajos y Sergi Roberto será baja en España., otro de los aspirantes al título, perdió al lateral izquierdo Ben Chilwell y tiene en duda a Reece James y Kalvin Phillips; Uruguay espera por la recuperación del defensor del Barcelona Ronald Araújo; Bélgica dispone entre algodones al reconocido goleador del Inter Romelu Lukaku y Corea del Sur prende velas por su máxima figura: Heung-Min Son.El flagelo de las lesiones también debilitó a los seleccionados de(Joao Rojas),(Jesús Corona),(Yuta Nakayama) y(Tarik Tissoudali)."Lo de Kanté y Pogba, dos campeones del mundo, funciona como un reguero de pólvora. Eso también potencia la ansiedad del jugador porque no se cuentan los aviones que llegan, se cuentan los que se caen", graficó Roffé, miembro actual del staff de la Selección Colombia y el club Melgar de Perú.El psicólogo deportivo, quien trabajó por 15 años junto al DT argentino José Pekerman, identificó que el calendario en curso, con la Copa del Mundo inserta en plena temporada, aumenta el riesgo de sufrir lesiones."Muchos futbolistas todavía están jugando en las ligas y eso hace que se vuelvan más vulnerables y se potencie la ansiedad", consideró Roffé, autor de 20 libros sobre la materia, el último junto a su hijo Tobías ("El penal mental, ¿preparación o suerte?").La Ligue 1 de Francia, la Serie A de Italia, la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana tendrán actividad hasta el fin de semana previo al inicio del Mundial; mientras que LaLiga de España se adelantará unos días y jugará su última fecha entre el martes 8 y el jueves 10 de noviembre.. Y los planteles que no tengan psicólogos deberían procurarse uno para que ayude a los jugadores a llegar bien a un evento tan importante", aconsejó."La ansiedad y el miedo conducen a una situación estresante, que puede llevar a que se produzcan lesiones. Esto es porque, inconscientemente, la lesión es una de las maneras de salir de esa escena deportiva causante de estrés", entendió Antonowicz, psicoanalista especializado en deportes., quienes todavía no tienen segura su participación en Qatar, ambos por rupturas musculares con desprendimientos.El delantero de la Roma se lesionó el pasado 9 de octubre y todavía no tiene fecha de regreso a las canchas; el mediocampista del Villarreal, lastimado el fin de semana pasado, sabrá recién este lunes si deberá someterse al quirófano, lo que determinaría su definitiva exclusión de la competencia FIFA.El resto de los "tocados" de la Scaloneta debería llegar en buenas condiciones al primer partido con Arabia Saudita, el martes 22. Recién ese día, cuando la pelota empiece a rodar para el equipo argentino, comenzarán a liberarse parte de las tensiones acumuladas durante la previa.