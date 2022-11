El presidente alemán puso en duda los avances en la lucha contra el cambio climático

Frank-Walter Steinmeier, presidente alemán. Foto: AFP.

"Tras la invasión rusa de Ucrania y el sufrimiento y la destrucción causados allí, tenemos que estar al lado de Ucrania y seguir apoyándola"

El presidente alemán,, que comienza mañana en Egipto, dadas las tensiones mundiales.Durante un debate sobre política climática en Corea del Sur de cara a la cumbre climática en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, el jefe de Estado alemán alertó que el mundo está entrando en un nuevo periodo de conflicto.dijo el presidente alemán en la ciudad surcoreana de Busan."Es absolutamente necesario lograr avances, incluso si las condiciones para ello no son muy alentadoras", dijo Steinmeier, informó la agencia de noticias DPA.En África, advirtió, los desiertos se están extendiendo cada vez más, Europa está perdiendo los últimos glaciares de los Alpes y el número de fenómenos meteorológicos extremos también está aumentando en Alemania.En cuanto a Alemania, Steinmeier señaló que transformar toda la economía para hacerla sostenible no es fácil en un momento en el que la mayor economía europea está gastando mucho dinero para mantener la estabilidad en Europa, apoyar a Ucrania con armas y aumentar el presupuesto de defensa."Es el mismo dinero que necesitamos para luchar contra el cambio climático", indicó Steinmeier. Más tarde, precisó que Alemania tiene que hacer frente a un triple desafío.. En segundo lugar, tras la invasión rusa de Ucrania y el sufrimiento y la destrucción causados allí, tenemos que estar al lado de Ucrania y seguir apoyándola", dijo durante una visita al puerto de contenedores en Busan.Pero el cambio climático, destacó el jefe de Estado, no se toma un respiro. "Y por eso también debemos conseguir -y este es el triple reto- mantener el impulso en la lucha contra el cambio climático", agregó.