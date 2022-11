Alerta Argentina: Lionel Messi, afuera de la convocatoria en el PSG por una lesión

Messi se pierde el encuentro con el PSG y encendió las alarmas en Argentina /Foto:AFP

ℹ️ Como medida de precaución, Leo Messi permanecerá en tratamiento por una inflamación del tendón de Aquiles. Reanudará los entrenamientos la próxima semana. pic.twitter.com/Jo29mzLRiP — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 5, 2022

En la actual temporada, Messi ya se había ausentado en otros dos partidos, frente a Reims y Benfica de Portugal. Foto AFP

Lionel Messi sumó preocupación al seleccionado argentino por una inflamación en el tendón de Aquiles a 15 días del inicio del Mundial Qatar 2022, lo que le impedirá disputar este domingo el partido ante Lorient por la 14ta. fecha de la Ligue 1 de Francia.París Saint Germain (PSG) informó este sábado en un comunicado oficial que el astro "descansará por precaución y regresará a los entrenamientos colectivos la semana próxima".Con este incidente, el argentino podría no volver a jugar por su club hasta después de la Copa del Mundo, si se lo libera del último juego previo ante Auxerre, programado para el domingo 13 de noviembre.El entrenador del PSG, Christophe Galtier, le restó trascendencia a la molestia y proyectó que podrá contarlo para ese último compromiso, convencido en que la sumatoria de minutos es la fórmula ideal para llegar a Qatar."La mejor preparación para un Mundial es jugar. Les digo a mis futbolistas que deben mantenerse concentrados para jugar", declaró en conferencia de prensa después de conocerse el parte médico.El inconveniente físico interrumpe un momento ascendente del capitán argentino, autor de 12 goles en los últimos 11 partidos disputados con PSG por el torneo francés y la Liga de Campeones de Europa y con el seleccionado nacional en amistosos.En la actual temporada, Messi ya se había ausentado en otros dos partidos, frente a Reims y Benfica de Portugal en la primera quincena de octubre, por un dolor en uno de sus gemelos.El rosarino tiene previsto incorporarse al plantel de Argentina a partir del 14 de noviembre en Abu Dhabi, dos días antes del amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, que servirá de preparación para el debut en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, el martes 22 a las 7:00 en el Estadio Lusail.La molestia del 10, que no le impedirá llegar en buenas condiciones, suma de todos modos preocupación al director técnico Lionel Scaloni por la acumulación de jugadores lastimados en la proximidad del Mundial.Una docena de futbolistas registró con anterioridad lesiones o contusiones que hicieron sonar las alarmas en la recta final rumbo a la máxima competición de la FIFA.Las situaciones más graves en ese contexto recaen sobre el cordobés Paulo Dybala y el rosarino Giovani Lo Celso, quienes corren serio riesgo de perderse la Copa del Mundo, ambos por rupturas musculares con desprendimiento.El delantero de la Roma se lesionó el pasado 9 de octubre y todavía no tiene fecha de regreso a las canchas; mientras que el mediocampista del Villarreal, lastimado el fin de semana pasado, sabrá recién este lunes si deberá someterse al quirófano, lo que determinaría su definitiva exclusión de la competencia FIFA.Además de ellos, el seleccionado aguarda por la recuperación de los defensores Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Juan Foyth (Villarreal) y Germán Pezzella (Betis); de los mediocampistas Guido Rodríguez (Betis), Leandro Paredes (Juventus) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y de los delanteros Ángel Di María (Juventus) y Nicolás González (Fiorentina).La enfermería argentina también involucra a los arqueros ya que Juan Musso (Atalanta) volvió a jugar recientemente con una máscara especial luego de pasar 42 días inactivo por una fractura maxilar de la que fue operado.Hace una semana, Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), dueño de la valla "albiceleste", tuvo que abandonar el partido ante Manchester United en la Premier League por un golpe en la cabeza.El campeonato británico, al igual que la Ligue 1 de Francia, la Serie A de Italia y la Bundesliga alemana, tendrá actividad hasta el próximo fin de semana; mientras que LaLiga de España se adelantará unos días y jugará su última fecha entre el martes 8 y el jueves 10.