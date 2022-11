Quintana pidió "señales de unidad" en la apertura de una muestra fotográfica histórica

El sindicalista Hugo Quintana exhortó a la dirigencia política a "construir consensos y señales de unidad".

El(Apoc),, exhortó a la dirigencia política a, tras inaugurar una muestra fotográfica basada en la historia argentina y titulada, que reivindica el diálogo entre las fuerzas partidarias."En la historia argentina, la dirigencia política se situó por encima de las diferencias y marcó un rumbo. Canales de diálogo en los que la reconciliación nacional logró establecer una relativa calma, pero que no duró mucho", repasó el sindicalista este viernes al recorrer la muestra artística.La exposición, que puede visitarse en la Galería Pasaje 17, ende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, traza un recorrido histórico sobre la actuación de "los partidos políticos y movimientos populares más significativos de a Argentina: el radicalismo y peronismo", según informó el gremio Apoc a través de un comunicado.En relación al sentido de la muestra, Quintana advirtió que "los malentendidos entre los gobernantes y los ciudadanos no son gratuitos" y dijo que esos cortocircuitos generan habitualmente "deterioro en las condiciones materiales de la población" y al mismo tiempo producen "desconfianza".Para el sindicalista, una de las consecuencias de la caída en la legitimidad social de la política es el crecimiento de "la desconfianza" sobre una actividad que, subrayó el dirigente, "es la única herramienta posible que hay para resolver los problemas de la gente".La muestra lleva como títuloy hace foco en tres momentos claves de los últimos 70 años de historia argentina: las elecciones presidenciales de 1946; el encuentro entre Perón y Balbín de 1972; y la Mesa del Diálogo Argentino, convocada durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, en 2002.En sintonía con el espíritu de la actividad, el, presidente de la Auditoría General de la Nación, elogió la convocatoria plural de Quintana para llevar adelante la muestra y aseguró que el abrazo de dos viejos adversarios políticos cómo Perón y Balbín dejó una marca simbólica en toda una generación.Por su parte,de la ciudad de Buenos Aires, explicó el rol de Balbín en su contexto histórico.En el mismo sentido, el gremialista(encargados de edificios) recordó el rol de Perón y Balbín a la hora de generar puntos de encuentro mas allá de las diferencias políticas.Asimismo, la, manifestó: "Para los peronistas, para mí particularmente, es la mejor versión de Perón: es el Perón que vino a buscar la unidad nacional. Es el Perón que para un argentino no había mejor que otro argentino. El Perón del reencuentro, el Perón de este abrazo histórico con Balbín".En la inauguración de la muestra fotográfica también participaron Lisandro Teszkiewicz, auditor General de la Auditoría General de la ciudad; Raquel Herrero, auditora General de la Auditoría General porteña, Diego Weck, legislador de la Ciudad UCR-Evolución; Juan José Tufaro, referente porteño del Frente Renovador y Secretario General de Apoc seccional CABA, entre otras personalidades.La exposición es con entrada libre y gratuita y se puede visitar en la de Galería de Arte Pasaje 17, ubicada en Bartolomé Mitre 1559.